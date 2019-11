Des dizaines de navetteurs mangent sur le quai pour soutenir un Afro-américain arrêté par la police

La semaine dernière, la police de San Francisco a arrêté un homme noir qui enfreignait la loi parce qu’il mangeait sur le quai d’une station de métro. En guise de soutien, des dizaines de navetteurs se sont donnés rendez-vous pour eux aussi manger sur le quai.

L’affaire fait grand bruit aux États-Unis où les policiers sont régulièrement accusés de racisme. La dernière discrimination raciale ayant été médiatisée a eu lieu le 4 novembre dernier à San Francisco.

Menotté car il mangeait sur le quai

Bill Gluckman, un Afro-américain, mangeait un sandwich sur le quai en attendant son métro lorsqu’il a été arrêté par un policier blanc au motif qu’il était en train de manger et que cela était interdit.

Sur une vidéo diffusée par le jeune homme sur Facebook, on voit le policier agripper son sac à dos, puis le menotter avant de l’emmener plus loin. L’agent appelle ensuite des renforts. Il demande la carte d’identité de Bill Gluckman et il l’avertit qu’il risque de finir en prison s’il continue de résister à son arrestation.

Just out of curiosity.. has anybody ever got arrested and written a ticket for eating a breakfast sandwich on a Bart… Posted by Bill Gluckman on Friday, November 8, 2019

Une interdiction inscrite dans le code pénal californien

L’homme répond au policier qu’il est indiqué nulle part qu’il est interdit de manger sur le quai et qu’il refuse de donner ses papiers car il estime qu’il n’a rien fait de mal. Interrogée, la société de transport pour l’agglomération de la baie de San Francisco BART, a confirmé que le fait de manger ou de boire dans les transports ou dans l’enceinte des gares était une violation de la loi et que cela était inscrit dans le code pénal.

Une vague de soutien

Bill Gluckman a publié les vidéos de sa mésaventure ce 8 novembre sur Facebook en écrivant : « Juste par curiosité… quelqu’un d’autre a-t-il déjà été arrêté parce qu’il mangeait un sandwich sur le quai ? Personne ? Juste moi ? Ok ».

En quelques jours, les vidéos de cette arrestation ont été vues plus de 3 millions de fois et ont suscité de nombreux commentaires sur Facebook. En guise de soutien et de protestation, samedi, plusieurs dizaines de navetteurs ont mangé en attendant le métro à San Francisco. « Pour moi, il ne fait aucun doute que ce gars ait été traité différemment parce qu’il est un jeune homme noir », a estimé l’un des participants.

Thanks @sfexaminer for covering this morning's action! #eatingonBART

"“I eat on Caltrain every morning. At least half of the time I’m on BART I’m drinking coffee or eating something. I’ve even spilled coffee,” said another protester, Cliff Bargar…"https://t.co/xWHoREWSzu pic.twitter.com/WrsNy4uY3g — Cliff Bargar (@thecliffbar) November 10, 2019