Un premier « entretien de travail » entre Sophie Wilmès et Edouard Philippe

La Première ministre du gouvernement en affaires courantes, la libérale Sophie Wilmès, a eu lundi après-midi un « premier entretien de travail » avec son homologue français Edouard Philippe à Matignon, le lieu de résidence et de travail du chef de gouvernement français. Cette rencontre avait lieu en prélude au Forum de Paris sur la Paix, une sorte de congrès de la gouvernance mondiale qui rassemble lundi soir, mardi et mercredi dans la capitale française des chefs d’Etat et de gouvernement, des représentants d’organisations et entreprises et des acteurs de la société civile. Il s’agit pour la toute fraîche Première ministre d’un premier déplacement dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Le Premier ministre français a transmis en début de soirée sur le réseau social Twitter une photo le montrant aux côtés d’une Sophie Wilmès souriante, à l’issue d’un « premier entretien de travail » qui a servi à « partager nos priorités », selon Edouard Philippe, qui liste alors « coopération économique, partenariat stratégique et Brexit ».

Un « vernissage » du Forum de Paris sur la Paix, qui en est à sa deuxième édition, a lieu lundi soir avec notamment une intervention du secrétaire général des Nations Unies António Guterres. L’ouverture officielle du Forum est prévue mardi avec des discours de la présidente élue de la Commission européenne Ursula von der Leyen, du président de la RDC Félix Tshisekedi, du président français Emmanuel Macron et du vice-président chinois Wang Qishan, selon le programme.

Source: Belga