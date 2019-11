Météo : un temps variable durant les prochains jours, avec un risque de neige en Haute Belgique

Une zone de pluie continuera de traverser le pays d’ouest en est lundi après-midi, suivie d’averses. Les maxima iront de 4 à 9 degrés avec un vent soutenu de sud à sud-ouest. Selon les prévisions de l’Institut royal météorologique, le temps restera fort variable durant le restant de la semaine, avec par moments des averses. L’atmosphère sera assez froide avec un risque de précipitations hivernales, le plus souvent en Haute Belgique. La nébulosité sera variable à parfois assez abondante mardi, avec des averses. Ces dernières pourraient localement être accompagnées d’un coup de tonnerre. En Haute Belgique, les précipitations adopteront parfois encore un caractère hivernal. Les maxima varieront de 2 degrés en Hautes Fagnes à 8 degrés sur l’ouest. le vent sera modéré, au littoral parfois assez fort.

Mercredi matin, il y aura de nombreux nuages bas en Ardenne qui pourront réduire la visibilité. Quelques flocons de neige ne sont pas exclus. Ailleurs, l’une ou l’autre éclaircie alternera avec des nuages pouvant donner quelques ondées. L’après-midi, le temps deviendra variable avec des averses, principalement sur le nord et le nord-ouest du pays. Il fera progressivement plus sec le long de la frontière française. En Ardenne, les éventuelles précipitations pourront encore se faire sous forme de neige fondante. Les maxima oscilleront entre +2 degrés en Hautes-Fagnes et +9 au littoral.

Jeudi, une zone de précipitations pourrait traverser le pays en matinée avec des périodes de pluie, et en Ardenne de neige fondante. L’après-midi, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies à partir de la frontière française. Les maxima se situeront entre +2 et +7 degrés.

Le temps pour vendredi et le week-end prochain s’annonce ensuite variable et très humide.

Source: Belga