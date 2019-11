Les cinq finalistes au titre d’Athlète mondial masculin de l’année révélés par l’IAAF

Le samedi 23 novembre à l’occasion des ‘World Athletics Awards 2019″ organisés à Monaco, les noms de l’Athlète mondial masculin et féminin de l’année seront révélés. Lundi, à douze jours de l’événement, la fédération internationale d’athlétisme (IAAF) a révélé le nom des cinq hommes qui peuvent prétendre à la succession de Eliud Kipchoge. Le marathonien kenyan figure parmi eux. Le premier homme à avoir couru sous les deux heures (1h59:40) les mythiques 42,195 km (dans des conditions qui empêchent l’homologation) le 12 octobre à Vienne peut décrocher un deuxième trophée consécutif.

Outre son ‘chrono’ de légende, il a aussi conservé cette année son titre au marathon de Londres. Absent aux Mondiaux de Doha, Kipchoge a face à lui quatre champions du monde couronnés au Qatar qui ont aussi remporté la Diamond League : les Américains Noah Lyles (200 m et 4×100 m) et Sam Kendricks (perche), l’Ougandais Joshua Cheptegei (10.000 m et champion du monde de cross) et le Norvégien Karsten Warholm (400 m haies).

Le processus des votes exprimés par le Conseil de l’IAAF, la famille de l’athlétisme et le public a pris fin le 4 novembre.

Ce prix de l’Athlète mondial de l’année a été créé en 1988. Le sprinter jamaïcain Usain Bolt l’a obtenu à six reprises (2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016) ce qui constitue le record à ce jour.

Source: Belga