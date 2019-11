Boeing 737 Max – Boeing table désormais sur une reprise des vols commerciaux du 737 Max en janvier

L’avionneur Boeing a annoncé lundi qu’il tablait désormais sur une reprise des vols commerciaux du 737 MAX, cloué au sol depuis mi-mars après deux accidents rapprochés ayant fait 346 morts, en début d’année prochaine et non en décembre comme prévu jusqu’à présent. Selon un communiqué, le groupe espère toujours recevoir le feu vert de l’agence américaine de régulation de l’aviation, la FAA, pour une utilisation de l’appareil en décembre et espère ainsi pouvoir reprendre la livraison des avions à ses clients avant la fin de l’année.

Mais il prévoit que la mise à jour de la formation pour les 737 MAX, qui doit obligatoirement précéder la reprise des vols commerciaux, soit validée en janvier.

Les compagnies aériennes américaines Southwest et American Airlines avaient annoncé vendredi qu’elles repoussaient au mois de mars la date d’une éventuelle remise en service de leurs propres Boeing 737 MAX.

Boeing a par ailleurs indiqué lundi avoir finalisé la semaine dernière la première de cinq étapes clés avant la reprise des vols commerciaux, à savoir l’évaluation sur simulateur par la FAA du fonctionnement de la version modifiée de son système de logiciels. Le constructeur doit désormais conduire une session avec des pilotes de ligne pour évaluer les facteurs humains et la charge de travail de l’équipage dans diverses conditions avant que des pilotes de la FAA ne testent en vol la version finalisée du système modifié. Boeing a notamment changé le système anti-décrochage MCAS mis en cause dans les accidents du 737 MAX.

Boeing soumettra ensuite à l’agence de régulation tout le matériel nécessaire à la certification finale.

La dernière étape avant la reprise des vols commerciaux sera, selon Boeing, une évaluation par un comité composé de plusieurs agences de régulation pour valider la mise à jour de la formation.

Après cette session, le comité « publiera un rapport soumis à une période de consultation publique, suivi de l’approbation finale de la formation », précise le constructeur.

La crise du 737 MAX est une des plus graves dans les 103 ans d’histoire de Boeing. Elle lui a déjà coûté une dizaine de milliards de dollars, déclenché de multiples enquêtes des autorités américaines et une cascade de plaintes des familles de victimes.

Si Boeing mise désormais sur une reprise des vols commerciaux début 2020, l’incertitude plane toujours.

La formation des pilotes reste un point de contentieux: l’Europe et le Canada exigent une formation sur simulateurs de vol alors que les Américains se contenteraient de formation sur simple ordinateur, beaucoup plus rapide.

