Affluence record pour le Festival du Cirque de Namur qui a accueilli 23.000 spectateurs

Le Festival du Cirque de Namur a accueilli pas moins de 23.000 spectateurs du 26 octobre au 11 novembre, ont indiqué lundi ses organisateurs. Il s’agit d’un nouveau record d’affluence pour l’événement, qui en était à sa 15e édition. « Ce sont près de 3.000 personnes de plus que l’an dernier qui se sont rendues en haut de la Citadelle pour assister à l’une de nos 20 représentations », a souligné Emmanuel Horwood, directeur du festival. « Nous progressons donc d’environ 15%, ce qui dépasse nos attentes ».

« Au-delà des chiffres, l’ambiance a été très bonne et on a senti que le public appréciait la programmation, qui était exceptionnelle pour cette édition anniversaire », a-t-il ajouté.

Une dizaine d’artistes et de troupes se sont produits durant tout le festival. Le premier prix du public est revenu au Duo Vitalys, en provenance du Pérou, qui présentait son spectacle « Main à main », à mi-chemin entre art et gymnastique. Le second a été attribué à la démonstration de diabolo des quatre jeunes membres du collectif taïwanais Diabolo Walker. Le troisième, à l’illusionniste Jimmy Saylon.

Le 31 octobre, l’événement a également été le cadre du lancement de l’opération Pièces Rouges, menée par Bel RTL, au profit du Télévie. « Des animateurs de la chaîne ont participé au spectacle et le chapiteau était complet avec 1.200 personnes. Nous avons ainsi pu récolter quelque 25.000 euros », s’est encore réjoui Emmanuel Horwood.

Source: Belga