Une fille de 14 ans arrêtée pour le meurtre d’un défenseur des animaux

La police américaine a annoncé ce samedi avoir arrêté une adolescente de 14 ans à Philadelphie. Elle est accusée d’avoir tué un homme de 59 ans.

Une adolescente s’est rendue volontairement à la police jeudi après avoir tué un certain Albert Chernoff, un homme de 59 ans connu dans la région pour son engagement en faveur des animaux. La victime a été retrouvée par les forces de l’ordre nue et ligotée à son lit, avec une grosse blessure au niveau de la tête et plusieurs traces de lacération sur la poitrine.

Ce sont des caméras de surveillance qui ont permis d’identifier la principale suspecte, qui a notamment pris le temps d’inspecter le frigo et le congélateur de sa victime avant de partir. En plus de meurtre, elle est également accusée de falsification de preuves, d’entrave à la justice et de possession de l’arme du crime. On ne sait pas encore quels sont les motifs de cette attaque.

Les services du bien-être animal ont retrouvé onze chats, trois tortues et deux grenouilles dans l’habitation de la victime.