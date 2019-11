Partez au ski bien assuré pour éviter les mauvaises surprises

Bien assuré, vous pouvez partir en voyage le cœur léger. Les formules sont légion. Lisez attentivement les contrats pour éviter les mauvaises surprises. Une bonne assurance est en effet un must, surtout pour les amateurs de sports d’hiver.

Panne sur la route

Imaginez que, sur la route des vacances, vous soyez confronté à une crevaison ou un moteur qui a des ratés. Une assurance assistance de voyage vient alors bien à point pour vous aider en cas de panne, faire remorquer votre voiture jusqu’à un garage et, dans certains cas, rapatrier votre voiture en Belgique, par exemple si les dégâts sont trop importants. Dans les États membres de l’UE, en cas d’accident, vous pouvez également faire appel à votre assurance auto normale. Il est préférable d’emporter avec vous un constat d’accident européen.

Votre avion est annulé ou fortement retardé

Vous avez alors droit à une intervention. Contactez d’abord le service clientèle de la compagnie aérienne. Si vous n’avez pas reçu de réponse après six semaines ou si vous n’êtes pas d’accord avec la proposition qui vous est faite, vous pouvez déposer une plainte auprès du service de la mobilité du gouvernement fédéral. Test Achats propose également une assistance. Il n’y a toutefois pas d’indemnisation s’il s’agit d’un cas de force majeure.

Hébergement décevant

La chambre d’hôtel est sale, vous n’avez pas la belle vue promise sur le lac ? Dans ce cas, il est préférable de contacter d’abord le propriétaire, qui pourra peut-être vous proposer une alternative. Prenez également des photos et mettez tout sur papier. Si vous avez réservé par l’intermédiaire d’un voyagiste, il pourra vous octroyer une compensation financière. Si vous n’êtes pas passé par une agence de voyages, vous pouvez par exemple entamer une procédure par le biais du Comité des litiges en matière de voyages.

Fractures

Vous pouvez demander à votre mutualité une carte européenne d’assurance maladie (CEAM). Dans les pays de l’UE, elle vous permet de bénéficier du remboursement des soins médicaux urgents. Cependant, vous devez parfois avancer vous-même la somme. Si vous ne voyagez pas en voiture et restez au sein de l’UE, vous ne devez contracter aucune autre assurance. En cas de sport dangereux ou de comportement imprudent, comme le bobsleigh ou le ski hors-pistes, il n’y a toutefois aucune intervention. L’assurance assistance voyage est plus étendue et couvre certains frais non remboursés par la caisse d’assurance maladie. Vérifiez également si les évacuations, les recherches et le rapatriement sont inclus. Dans certains cas, l’assurance assistance voyage intervient néanmoins en cas de pratique de sports dangereux.

Compagnons de voyage

Si vous êtes rapatrié, certains assureurs offrent le choix à vos compagnons de voyage de poursuivre le voyage ou de rentrer aux frais de l’assureur. Si vous voyagiez en voiture et que vos compagnons de voyage ne savent pas conduire, il est possible de faire rapatrier la voiture en Belgique. Il existe également des formules qui remboursent vos frais si vous devez rentrer chez vous de manière inattendue, par exemple en cas de décès dans la famille ou de dommages importants et imprévus survenus dans votre habitation.

Bagages

Certains assureurs vous aident à retrouver vos bagages perdus ou volés et peuvent éventuellement vous fournir de nouvelles lunettes. Si vous avez perdu vos documents de voyage, vous pouvez également faire appel à un assureur qui vous fournira vos nouveaux papiers.

Assurance annulation

Vous devrez peut-être annuler votre voyage, par exemple parce que votre employeur a refusé votre demande de congé ou parce que vous avez accouché plus tôt que prévu. Il existe différentes formules pour vous faire rembourser, par exemple lorsque vous avez payé une avance ou le montant total. Si vous avez pu partir mais avez dû rentrer anticipativement, il existe des assurances annulation qui vous versent, dans certains cas, une indemnité pour les jours de vacances que vous avez manqués.

À ne pas oublier

En cas de panne ou autre sinistre, il est préférable de contacter votre assureur dès que possible. Lorsque vous voyagez, n’oubliez donc pas d’emporter ses coordonnées ainsi que votre numéro de police.