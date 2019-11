Masters ATP – Roger Federer battu par Dominic Thiem pour son entrée en lice

Roger Federer (N.3) a manqué son entrée en lice au Masters de tennis dimanche à l’O2 Arena de Londres dans le groupe Bjorn Borg. Le Suisse, 3e joueur du monde a en effet été surpris en deux sets par l’Autrichien Dominic Thiem (N.5), 5e à l’ATP, dans ce traditionnel rendez-vous de fin d’année rassemblant les huit meilleurs joueurs de la saison. Thiem s’est imposé sur un double 7-5 en 1 heure 40 minutes de match. Roger Federer, 38 ans, a remporté le Masters à six reprises, mais son dernier trophée remonte à 2011.

En ouverture plus tôt dimanche, Novak Djokovic, 2e mondial, avait entamé lui son Masters par une nette victoire. Le Serbe, vainqueur de ce tournoi de fin de saison à cinq reprises, a battu en deux sets, 6-2, 6-1, l’Italien Matteo Berrettini (ATP 8) dans ce premier match du groupe Björn Borg.

Lundi soir, le numéro 10 mondial espagnol Rafael Nadal, toujours à la recherche de son premier titre aux Masters, défiera l’Allemand Alexander Zverev (ATP 7), tenant du titre. Vainqueur de Roland-Garros et de l’US Open cette année, ‘Rafa’ est arrivé diminué dans la capitale anglaise, victime d’une petite déchirure à un muscle abdominal. Il avait d’ailleurs dû déclarer forfait avant sa demi-finales du Masters 1000 de Paris-Bercy début novembre. Nadal et Djokovic se disputent la place de N.1 mondial cette semaine à Londres.

Dans l’après-midi, le premier match du groupe Andre Agassi verra le Russe Daniil Medvedev (ATP 4) affronter le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6) dans un duel de débutants.

Source: Belga