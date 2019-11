Mali: sanctions après une faille de sécurité à l’aéroport de Bamako

La police malienne a annoncé des mesures disciplinaires après la diffusion d’une vidéo suggérant que des passagers arrivés à l’aéroport international de Bamako sont entrés sur le territoire sans croiser de policier ni subir de contrôle. Une vidéo apparemment tournée avec un téléphone portable à l’arrivée à Bamako d’un vol d’Air Mauritanie en provenance de Brazzaville dans la nuit de jeudi à vendredi a récemment circulé sur les réseaux sociaux.

« Vous voyez, à l’aéroport de Bamako, on arrive à une heure et quelques du matin », dit la voix d’un homme invisible à l’écran. « Il n’est même pas une heure, il est minuit », interrompt une voix féminine, apparemment indignée. « Il y a pas de policier ni rien, la porte (entre zone internationale et territoire malien) était fermée. Ah ! ça, c’est un aéroport », reprend la voix masculine, progressant vers les boxs normalement occupés par les policiers aux frontières et visiblement vides. « Voilà, y a pas de policiers, y a personne. Là maintenant, on est obligés de passer parce qu’il y a personne », conclut la voix masculine.

Cette vidéo a suscité l’indignation. Le Mali est un pays en guerre, en proie à des violences djihadistes qui se sont propagées aux pays voisins.

Dans un communiqué publié vendredi, la direction de la police des frontières a expliqué que l’avion était arrivé plus d’une heure plus tôt que prévu. Les portes séparant la zone internationale du reste de l’aéroport étaient bien fermées, mais un agent de la direction des aéroports « s’est permis d’ouvrir les portes avec sa carte magnétique » sans en référer à la police et en violation des procédures, écrit la police nationale dans un communiqué.

Deux ministres de tutelle (Sécurité et Transports) se sont rendus depuis à l’aéroport, a ajouté la police nationale dans un autre communiqué publié ce week-end et où elle exprime sa « stupéfaction ».

Des mesures disciplinaires ont été prises contre « tous les agents qui étaient en poste », a souligné la police sans toutefois préciser la nature des sanctions, ni qui elles visent.

« Le directeur général de la police nationale rassure l’opinion nationale et internationale (sur le fait) que des dispositions supplémentaires seront prises afin que de tels incidents ne se reproduisent plus jamais », selon la même source.

source: Belga