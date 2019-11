France: la diaspora algérienne continue à manifester

Près d’un millier d’Algériens et de Français d’origine algérienne se sont de nouveau réunis dimanche à Paris, pour marquer leur solidarité avec les manifestants de leur pays d’origine, mobilisés depuis huit mois contre le régime en place. Sous la bannière « Pour une Algérie nouvelle », ces manifestants se sont rassemblés sur la place de la République, comme chaque dimanche depuis le début de mouvement de protestation populaire lancé le 22 février.

Ce mouvement de contestation (« Hirak ») a obtenu en avril la démission du président Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans, mais les manifestations se poursuivent massivement chaque semaine pour réclamer le remplacement du « système » par des institutions de transition.

« Je suis solidaire de mon peuple. Cette révolution va réussir à changer le système et dégager le pouvoir corrompu et criminel de ces généraux qui gèrent tout », a déclaré à l’AFP Farouk A., jeune Algérien de 26 ans installé depuis quatre ans en France. « Qu’ils dégagent et laissent la jeunesse décider de son avenir! », a lancé cet étudiant en informatique, la taille ceinte du drapeau algérien, qui est venu « presque chaque dimanche » depuis février.

Pour la 38e semaine consécutive, des milliers de personnes ont manifesté vendredi à Alger contre la tenue le 12 décembre de l’élection présidentielle. Les manifestants rejettent la liste des candidats annoncée le 2 novembre pour ce scrutin, perçus comme des « clones » de M. Bouteflika.

source: Belga