« Fire will come », Alexandre d’or au festival du film de Thessalonique

Le long-métrage franco-hispano-luxembourgeois « Fire will come » d’Oliver Laxe, sur le retour de prison d’un pyromane dans son village de Galice, a reçu dimanche l’Alexandre d’Or au festival international du film de Thessalonique. « The Fever » de Maya Da-Rin (Brésil-France-Allemagne) a reçu l’Alexandre d’Argent et prix spécial du jury de la compétition internationale, qui présentait 14 films pour sa 60e édition dans la deuxième ville de Grèce.

Dans cette fiction, un indigène vigile sur des docks brésiliens, victime du racisme de ses collègues, se trouve secoué par une mystérieuse fièvre à l’annonce du départ de sa fille, son ultime lien familial à mille lieux de son village natal et de ses racines indiennes.

« Fire will come » a également reçu le prix du meilleur acteur pour l’Espagnol Amador Arias. Il interprète un fils qui a purgé sa peine de prison pour incendie criminel et rentre auprès de sa vieille mère dans son village dans les montagnes de Galice.

L’Alexandre de Bronze, prix du meilleur réalisateur, a été attribué à Melina Leon pour « Song without a name » (Pérou-Espagne-USA), sur le trafic de nouveaux-nés au Pérou dans les années 80.

Traditionnellement centré sur les oeuvres cinématographiques de l’Est de l’Europe, le festival de Thessalonique, qui se déroule tous les ans, est le plus important évènement cinématographique et culturel en Grèce.

source: Belga