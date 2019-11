Avec « Croque Local », des élèves découvrent les fruits et les légumes de saison

La Belgodyssée est une initiative de la RTBF, de la VRT et du Fonds Prince Philippe, en partenariat avec Metro et les Éditions de l’Avenir, et avec le soutien de la Chancellerie du Premier Ministre. Ce concours de reportage annuel favorise la collaboration entre jeunes journalistes en devenir, issus des différentes communautés de notre pays, qui travaillent en duos bilingues. À l’occasion de l’édition de cette année, ils mettent en exergue des initiatives positives dans la lutte contre le changement climatique. Simon Van Glabeke s’est rendu avec son binôme dans deux établissements scolaires bruxellois.

Le mouvement pour le climat fait descendre de très nombreux jeunes dans la rue, mais ils se mobilisent aussi dans les écoles. Lors de la journée d’action «Croque local» en collaboration avec l’asbl GoodPlanet, 630 établissements scolaires belges se sont engagés autour du thème des fruits et des légumes locaux et de saison. Et c’est ainsi que dans les écoles bruxelloises de La Vierge Fidèle et d’Anneessens Funck, on a délaissé les livres de classe ce jour-là.

Une boîte à tartines et une bouteille réutilisable: de plus en plus d’élèves se soucient du climat. GoodPlanet organise cinq grands challenges pour donner un petit coup de pouce aux écoles. Le programme démarre cette année avec «Croque local». «Aujourd’hui, nous allons cuisiner des légumes d’automne locaux», explique Ineke Eechaute, collaboratrice projet chez GoodPlanet Belgium. «Pour une multitude d’élèves, ce sera une première prise de connaissance avec des légumes oubliés comme le chou-rave et le panais, mais beaucoup n’ont jamais non plus mangé de carottes arc-en-ciel! En privilégiant ces légumes quand vous faites vos courses, vous agissez déjà de façon très simple en faveur de la planète.»

Une culture de la viande

Après avoir été coupés, râpés, mixés, les légumes sont prêts pendant la récréation à être trempés dans une sauce maison à base de betteraves rouges. Toute l’école est invitée à goûter et le résultat final est apprécié. «Je dois admettre que j’aime beaucoup ces carottes arc-en-ciel», déclare Jovy, un élève d’Anneessens Funck. Son condisciple Nathan est du même avis. «Je vais convaincre ma maman ce soir d’aussi goûter ces légumes. Nous sommes habitués à la maison à une culture de la viande, mais je vois aujourd’hui que c’est aussi possible autrement.» Quatre kilomètres plus loin, à Schaerbeek, les élèves de La Vierge Fidèle se sont aussi penchés sur les légumes oubliés. «On a également distribué des pommes et les élèves qui ont amené un gobelet reçoivent gratuitement du jus de pomme», explique non sans fierté Tamara Lienart, prof de néerlandais. «En tant qu’école, c’est notre devoir de montrer que manger sain et local peut aussi être délicieux.»

Eco-Schools

Les élèves ne font pas que suivre les matières scolaires, les marches pour le climat ont aussi eu un impact sur eux. «J’admets que cela ne me préoccupe vraiment que depuis l’année scolaire passée», indique Paul. «Quand les jeunes de mon âge se sont mobilisés en masse pour défiler dans les rues, je me suis aussi mis à m’informer. Depuis, j’ai adapté mes habitudes. Un burger végétarien aux épinards? Avec une bonne sauce, ce n’est pas mauvais du tout!» Les manifestations des jeunes ont aussi fait réfléchir Cato. «Quand l’école te permet de participer à quelque chose d’aussi important, tu veux aussi y apporter ta propre contribution. À la maison, on s’y attelle de plus en plus, j’essaie aussi de conscientiser mes frères et mes amis à la problématique du climat.» La Vierge Fidèle a reçu ce mois-ci pour la deuxième fois le label «Eco-Schools» pour ses initiatives sur le plan de la durabilité et du respect de l’environnement. Les prochains challenges de GoodPlanet y ont aussi été mis à l’agenda. C’est ainsi que s’y déroulera le 21 novembre l’action «Zéro déchet» et plus tard encore dans l’année scolaire «Gros pull», «Tous à l’eau» et «Alors on sort».

Foodtruck

Mais ce n’est pas tout, car les élèves et les professeurs attendent aussi avec impatience l’arrivée d’un gros foodtruck. «Avant, il y avait dans notre école un petit magasin bio, mais il a dû malheureusement disparaître par manque de place à la suite de travaux de rénovation», explique Tamara Lienart. «Grâce à une campagne de crowdfunding, nous avons eu l’occasion d’acheter une caravane d’occasion. Elle est pour l’instant transformée avant d’être installée à la mi-novembre au milieu de la cour de récréation. Les élèves y penseront dès lors tous les jours et il y aura ainsi une alternative plus respectueuse du climat aux distributeurs de snacks et de boissons.»

Simon Van Glabeke