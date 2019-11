Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Dorit (réf. 16418)

Je suis un petit bonhomme enthousiaste et plein de vie. Je suis toujours de bonne humeur, j’adore jouer et faire le fou avec les chiens de la famille et je suis toujours prêt pour une séance de câlins. Je suis sociable avec tout le monde, je suis propre et je peux rester quelque temps seul. La nuit, je dors sagement dans mon panier. Je cherche une famille avec un jardin et un ou des copains chiens actifs et joueurs.

Sexe Mâle Age 1,5 an Race Croisé Taille 43 cm Pelage poils courts Poids 8 kg

Mandela (réf. 16786)

J’ai été abandonné par mon maître parce que j’étais malade… La chaleur et la sécheresse m’ont vite affaibli, et je suis devenu encore plus malade, je n’en pouvais plus… Jusqu’à ce qu’une main secourable m’aide, …. On m’a soigné, j’ai subi tous les traitements inimaginables et petit à petit, j’ai été remis sur pied… Peu à peu, j’entrevois le bout du tunnel… Je m’entends aussi bien avec les chiens qu’avec les chats, je suis doux avec tout le monde,… bref, j’aime le monde entier…

Sexe Mâle Age 4 ans Race Croisé Taille 53 cm Pelage Poils durs Poids 15 kg

Jafar (réf. 16221)

Je suis un beau Breton avec un super et stable caractère. Je me comporte parfaitement avec les autres chiens, je joue calmement et suis très docile. Je suis très sociable, obéissant, très gentil, bref, je suis un très bon chien ! Qui va me donner la chance de lui prouver que je suis bourré de qualités ?

Sexe Mâle Age 5,5 ans Race Epagneul breton Taille 52 cm Pelage Poils mi-longs Poids 17 kg

Vous êtes intéressé par Dorit, Mandela, Jafar, ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr