Rencontre avec le producteur de la série « Unité 42 », de retour sur la RTBF

John Engel, producteur de la série « Unité 42 », est revenu pour Metro sur ce qui attend les spectateurs dans la deuxième saison de cette série qui a su trouver son public, que ce soit en Belgique ou à l’international.

Comment ont évolué les personnages, sachant que deux ans séparent la fin de la première saison et le début de la seconde?

«Sam a repris du poil de la bête et est sorti de sa dépression. Je ne vais pas en dire trop mais il va avoir une relation affective assez dangereuse. C’était un grand défendeur de la loi, il semblait très rigoureux. Et il l’est toujours, sauf que ce sont ses critères de justice à lui, plutôt que ceux qui sont dans les livres, qui vont compter. De son côté, Billie a retrouvé K4os, son amoureux avec qui elle vit. Elle vivra un peu l’inverse de Sam. L’amour et la loyauté qu’elle a toujours eus pour lui vont être mis à rude épreuve dans le courant de la saison 2 pour diverses raisons».

Comment expliquez-vous le succès international de la série sur un marché assez concurrentiel?

«Je dirais le fait que les gens se retrouvent dans les personnages. Il y a aussi cet équilibre entre des enquêtes cyber qui sont relativement entraînantes et haletantes, mais aussi beaucoup d’émotions. Ces émotions passent par cette intimité, cette réalité que l’on voit lorsque Sam rentre chez lui et qu’il est avec sa famille, quand ils sont confrontés à des frictions à l’intérieur de leurs familles, quand le boulot pèse sur leurs épaules… Toutes ces choses rendent les personnages émotionnellement proches d’un certain type de spectateur.»

Vous avez ressenti de la pression après le succès de la première saison?

«Moins de la pression que de la stimulation. On a vraiment beaucoup travaillé pour ne pas être complaisants et toujours exigé plus, tant dans les enquêtes, les lieux, les situations, mais aussi ce qu’il se passe avec les personnages. On a vraiment poussé très loin l’aboutissement de cette saison deux.»

Vous avez continué à travailler avec la Computer Crime Unit?

«Absolument. Olivier Bogaert est toujours notre conseiller technique numéro un sur tout ce qui traite des ‘cyber crimes’. Ils sont vraiment sympas, et vu qu’ils aiment beaucoup la série, ils sont au taquet. C’est chouette.»

Vous travaillez avec des réalisatrices et acteurs néerlandophones. Y a-t-il des différences dans la manière de travailler entre le nord et le sud du pays?

«Cela dépend si on parle de la réalisation ou du côté technique. Côté technique et fonctionnement, il y a des habitudes un peu culturelles. Au nord du pays, il y a une manière de travailler assez efficace et en même temps une bonne humeur assez constante. Côté francophone, il y a aussi énormément d’attachement au travail et d’efficacité, mais peut-être aussi un tempérament plus chaud et plus de bavardage. La combinaison des deux crée quelque chose de chouette. J’ai l’impression que ce mélange aide au niveau de la bonne humeur qui a régné sur le tournage. Cela a créé une sorte d’harmonie. Au niveau de la réalisation, ils ont beaucoup d’expérience au nord du pays en termes de séries. Ce n’est pas facile de trouver des réalisateurs avec cette expérience côté francophone. Comme notre série répond à des codes, comme le policier, il y avait un besoin d’efficacité et de connaissances de ce type de sujet qui ont fait que, malheureusement, on ne pouvait pas expérimenter avec des réalisateurs novices.»

L’écriture de la saison 3 est en cours. Vous pouvez nous dire un mot là-dessus?

«L’écriture de la saison 3 commence. C’est un peu tôt pour teaser mais disons qu’on va vouloir continuer dans l’effort pour s’améliorer. Je crois qu’on peut annoncer que la présence des personnages sera toujours plus importante.» (cd)

Unité 42 saison 2, deux nouveaux épisodes chaque dimanche dès le 3novembre à 20h50.