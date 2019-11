Studio 100 à la recherche de nouveaux actionnaires

La société de divertissement Studio 100, que l’on retrouve derrière les parcs d’attractions Plopsa, explore la possibilité d’élargir et de renforcer son actionnariat, indique-t-elle samedi. Cela à la suite du succès de sa stratégie d’expansion internationale. Les fondateurs Gert Verhulst et Hans Bourlon, qui garderont la majorité des actions, en disposent actuellement chacun d’un tiers, le reste revenant à BNP Paribas Fortis Private Equity. Tous trois entendent rester à bord en tant qu’actionnaires. Cette transaction leur offrira la possibilité d’encaisser une partie de la valeur qu’ils ont créée au travers des années. « L’intention est de trouver des investisseurs institutionnels et/ou professionnels intéressés par une participation minoritaire », précise Studio 100. Ils devront partager leur vision de l’entreprise et être disposés à soutenir la stratégie à long terme.

Depuis sa création en 1996, la société de divertissement a en effet connu une croissance continue et les dernières années ont été marquées par une forte percée internationale.

Aucune décision définitive n’a été prise pour l’instant, l’exercice se trouve dans une phase exploratoire, ajoute la société. « La réalisation de cette transaction dépendra entre autres des circonstances du marché ainsi que de l’intérêt d’investisseurs dont la valeur ajoutée fera partie intégrante de la croissance future de Studio 100. »

Source: Belga