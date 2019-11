Les frères Dardenne loupent les nominations pour les European Film Awards

Les frères Dardenne ne font pas partie des nommés retenus pour les European Film Awards. Les nominations pour cette cérémonie, qui aura lieu à Berlin le 7 décembre, ont été dévoilées samedi à Séville, en Espagne. Seules trois co-productions belges ont été reprises dans des catégories secondaires. Le film « Le jeune Ahmed », de Jean-Pierre et Luc Dardenne, était en lice, tout comme cinq co-productions belges, parmi les 46 longs métrages pré-sélectionnés.

« J’accuse » de Roman Polanski, « Les Misérables » de Ladj Ly, « Douleur et Gloire » de Pedro Almodóvar, « System Crasher » de Nora Fingscheidt, « La Favorite » de Yorgos Lanthimos et « Le Traître » de Marco Bellocchio se disputeront le titre de meilleur film européen.

Dans la catégorie du meilleur réalisateur, on retrouve Pedro Almodóvar (Douleur et Gloire), Marco Bellocchio (Le Traître), Yorgos Lanthimos (La Favorite), Roman Polanski (J’accuse) et Céline Sciamma (Portrait de la jeune fille en feu).

Antonio Banderas (Douleur et Gloire), Jean Dujardin (J’accuse), Pierfrancesco Favino (Le Traître), Levan Gelbakhiani (Et puis nous danserons), Alexander Scheer (Gundermann) et Ingvar E. Sigurðsson (A white, white day) se disputeront la récompense du meilleur acteur.

Chez les femmes peuvent y prétendre Olivia Colman (La Favorite), Trine Dyrholm (Queen of Hearts), Noémie Merlant et Adèle Haenel (Portrait de la jeune fille en feu), Viktoria Miroshnichenko (Une grande fille – Beanpole) et Helena Zengel (System Crasher).

Enfin, les nommés pour le documentaire européen sont: « Pour Sama », de Waad al-Kateab et Edward Watts, « Le royaume des abeilles » (Honeyland), de Ljubomir Stefanov et Tamara Kotevska, « Putin’s Witnesses » de Vitaly Mansky, « Selfie », d’Agostino Ferrente, et « The Disappearance of My Mother », de Beniamino Barrese.

Aucune production belge ne figure donc dans ces principales catégories. La Belgique sera toutefois représentée, via des coproductions, dans celle de la comédie européenne pour « Tel Aviv on Fire » (Luxembourg, France et Israël), dans celle de la découverte européenne avec « Atlantique » (France et Sénégal) et dans la catégorie du film d’animation européen avec « L’Extraordinaire Voyage de Marona » (France et Roumanie).

Les autres co-productions belges sont « Dirty God » (Pays-Bas, GB, Belgique et Irlande), de Sacha Polak, « Dieu existe, son nom est Petrunya » (Macédoine, Belgique, Slovénie, France et Croatie), de Teona Stugar Mitevska, « Oleg » (Lettonie, Littuanie, Belgique et France), de Juris Kursietis, « Sorry we missed You » (GB, France et Belgique), du réalisateur Ken Loach et « Tel Aviv on Fire » (Luxembourg, France, Israël et Belgique), de Sameh Zoabi.

Source: Belga