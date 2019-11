Jupiler Pro League – Deuxième succès pour le Cercle et Waasland-Beveren, Mouscron partage à Ostende

Le Cercle de Bruges, lanterne rouge, s’est imposé contre Saint-Trond (2-1) et Waasland-Beveren est allé gagner à Courtrai (1-3) pour le compte de la 15e journée du championnat de Belgique de football samedi dans des rencontres de la deuxième partie de tableau. Mouscron a arraché le match nul à Ostende (2-2). Le Cercle de Bruges avait ouvert la marque par Hoggas peu après la demi-heure de jeu (34e), mais les Trudonnaires ont rétabli l’égalité dès la reprise par Boli à la 49e minute. Saadi offrait cependant la deuxième victoire de la saison aux Brugeois à la 89e minute (la première sous la houlette de Bernd Storck). Le Cercle compte ainsi 7 points au classement général, mais ne revient pas pour autant sur Waasland-Beveren qui a aussi gagné (10 points).

Les Waeslandiens se sont en effet imposés à Courtrai (1-3). Badibanga (12e) et Kolta (30e) avaient trouvé l’ouverture avant la pause. Si les Courtraisiens sauveront l’honneur à l’heure de jeu par Hornby (62e), Waasland-Beveren tenait sa 2e victoire de la saison aussi grâce à un penalty aussi convertit par Dierckx (74e).

Mouscron a ensuite partagé l’enjeu à Ostende pour clôturer la journée de samedi (2-2) grâce à un doublé de Perica monté au jeu à la 65e minute. Les Ostendais, qui restaient sur cinq défaites d’affilée, avaient ouvert la marque par Sakala à la 41e. Après l’heure de jeu, Perica rétablissait la balance (68e) après intervention du VAR, trois minutes après son entrée au jeu.

Un penalty, transformé par Skulason (74e), permettait à Ostende de reprendre les commandes à un quart d’heure du terme. Perica, encore lui, réussissait pourtant un doublé pour décrocher le match nul dans les arrêts de jeu (90e+3) pour les Mouscronnois. Ostende, qui cumule 12 points à la 14e place, voit revenir sur ses traces Waasland-Beveren, 15e (10 pts) et le Cercle, 16e (7 pts). Les Mouscronnois sont 8es en Jupiler Pro League avec 21 unités.

La bonne affaire de la journée est réalisée par Charleroi qui s’est imposé 1 à 0 face à Eupen plus tôt dans la soirée grâce à un but de Kaven Rezaei à la 83e minute permettant aux Carolos de se hisser à la 4e place au classement avec 25pts (en 14 matches) devant Malines (24 pts, 14 matches) et Zulte Waregem (22 pts, 15 matches). La Gantoise, 3e avec 13 matches, compte aussi 25 unités.

Dimanche, l’Antwerp face au leader du Club de Bruges (14h30), Genk contre La Gantoise (18h00) et le Standard confronté à Malines (20h00) sont au programme.

Vendredi en ouverture, Anderlecht s’est imposé à Zulte Waregem (1-2).

Source: Belga