Martin Eden : Un héros toujours d’actualité

Certains grands classiques ne perdent jamais de leur mordant! C’est ce que nous prouve le réalisateur Pietro Marcello en livrant son adaptation de ‘Martin Eden’, le roman culte de Jack London. L’histoire d’un marin rêvant d’écrire pour monter l’échelle sociale, saluée par le prix du meilleur acteur au dernier Festival de Venise. Rencontre!

Pourquoi avoir voulu réadapter l’œuvre de Jack London?

Pietro Marcello: «‘Martin Eden’ suit le destin d’un autodidacte, d’un self-made man. C’est une histoire moderne, en cela que Martin se retrouve écrasé par son succès dans l’industrie culturelle, où l’on refuse qu’un individu se cultive par lui-même, sans aller à l’université pour obtenir un bout de papier. C’est toujours pareil aujourd’hui: ce sont les privilégiés qui accèdent au secteur culturel, pas les autres…»

Dans le film, Elena reproche à Martin de n’écrire que des histoires sur la pauvreté. Vous sentez-vous obligé de faire des films à caractère social?

«Je pense qu’une personne aisée ne comprendra jamais ce que cela signifie d’être pauvre. L’inverse peut arriver car le pauvre a souvent l’ambition d’améliorer sa condition. C’est pour cela que Martin oblige Elena, qui appartient à la haute bourgeoisie, à marcher dans les quartiers pauvres de Naples, même si elle le supplie d’arrêter.»

On vit dans une époque où les influenceurs ont plus de poids que les écrivains

Le film brouille volontairement les repères temporels. Pourquoi?

«Pour montrer que les anciens dangers rôdent encore. En écrivant ’Martin Eden’ en 1909, Jack London a anticipé de nombreuses tragédies du siècle à venir. On vit dans une époque où les influenceurs ont plus de poids que les écrivains. Et ceux-ci ne s’intéressent même plus à la lutte des classes, ni aux conflits entre les différents groupes sociaux. Je crois que c’est important de retourner à une conscientisation de nos communautés. Du fait qu’on y appartient, et qu’on doit parvenir à cohabiter avec les autres. Ça, c’est le socialisme. Pas dans son sens politique ou partisan, mais comme base du vivre-ensemble. Aujourd’hui, en Italie, on parle de fascisme comme si c’était normal. Mais il y a 40ans, personne n’imaginait que ce soit à nouveau possible.»

Est-ce pour cela que vous utilisez des images d’archives entre vos scènes?

«Je crois que le montage d’un film apporte un point de vue. Ce n’est pas neutre. Je viens du documentaire, où il faut constamment se préparer à l’inattendu. Et j’ai toujours mélangé ce que je tourne avec des images d’archives. Derrière les trajectoires de mes personnages, j’essaie de raconter l’Histoire avec un grand H. Et j’aime associer des photographies statiques avec des images dynamiques. Je ne veux pas que le cinéma soit aussi propre que la publicité. C’est malheureusement le cas ces temps-ci.» (si)