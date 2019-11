Baisser le chauffage de 1ºC permet de faire de belles économies

Une étude réalisée par tadoº, un fournisseur de thermostats intelligents, montre que les Belges rallument leur chauffage lorsque la température extérieure atteint les 14ºC.

Tout le pays n’a pourtant pas la même résistance au froid. Les habitants de la côte semblent être les plus « frileux », puisqu’à Knokke le chauffage a été rallumé à 15ºC et à Ostende à partir de 14,7ºC. En Ardenne, la population, peut-être habituée aux hivers rigoureux, semble légèrement plus résistante. Elle a attendu jusqu’à ce que la température descende à 13,3ºC pour enclencher à nouveau le chauffage.

Environ 91 % des Belges avaient ainsi rallumé leur chauffage dès la troisième semaine de septembre. Le groupe tadoº a également constaté qu’en 2018, la température moyenne dans les foyers belges était de 22.1ºC contre 22ºC en Allemagne et aux Pays-Bas, 22.5ºC en France et en Suède, tandis qu’en Espagne, en Italie et en Norvège la température montait jusqu’à 23ºC.

Maîtriser sa température intérieure est important alors que le chauffage (et la climatisation) des bâtiments représentent la moitié de la consommation énergétique au sein de l’Union européenne. Dans le secteur résidentiel, plus des trois quarts de la consommation énergétique sont consacrés au chauffage et à la production d’eau chaude.

Une étude menée par l’Energy Saving Trust révèle qu’en baissant le chauffage de 1ºC, on peut réduire de 90€ la facture d’énergie annuelle d’un ménage.