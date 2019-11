Six mois après être partis à Berlin, Anna et Malik sont de retour à Bruxelles dans la seconde saison de la théorie du Y. Si Anna s’épanouit en explorant sa part lesbienne, Malik, lui, est dans une mauvaise passe et semble fuir Anna. Découverte de cette nouvelle saison avec Caroline Taillet, une des créatrices de la série.

Pourquoi avez-vous décidé de davantage vous intéresser au personnage de Malik dans cette nouvelle saison?

«On a dit beaucoup de choses sur la bisexualité en saison un. On s’est demandé si on avait encore des choses à dire pour cette deuxième saison. On en a trouvées, mais on voulait ouvrir la série car on parle de gens qu’on connaît, de la communauté LGBT de Bruxelles. Et le personnage de Malik est un profil qu’on rencontre partout mais qu’on ne voit jamais dans les fictions. On avait donc envie de s’intéresser à un homme gay qui vit à Bruxelles. On souhaitait vraiment représenter des personnes différentes, que l’on voit généralement moins. C’est la même idée que l’on a eue avec Lucie, une femme hétéro célibataire d’une trentaine d’années. Elle se sent un peu seule car toutes ses amies sont mariées et ont des enfants. Elle, elle ne sait plus trop avec qui sortir et elle se retrouve finalement dans le milieu gay car il y a plus d’opportunités pour faire la fête même si ce n’est pas là qu’elle va rencontrer l’homme de sa vie. On voulait montrer des profils de gens qui ne sont pas assez représentés, pour nous, dans les fictions.»

La première saison a beaucoup fait réagir. Les commentaires étaient-ils plutôt positifs ou négatifs?

«En majorité positifs car beaucoup de gens se reconnaissent dans nos personnages. Ils nous remercient car, pour une fois, ils se sentent représentés. Il y a aussi eu quelques critiques négatives, certains commentaires homophobes. Mais on n’y répond pas. Cela nous conforte dans l’idée qu’il est important de faire ce que l’on fait. En montrant que les histoires d’amour hétéros sont les mêmes que celles des LGBT, on va peut-être faire changer les choses. Cela se fait petit à petit via la représentation, comme quand on voit deux femmes qui s’embrassent ou deux hommes qui font l’amour. Ce sera le cas dans la saison deux et cela va passer à la télévision. Habituer le public à ces images va permettre une banalisation. Et cette banalisation est nécessaire car, encore aujourd’hui, voir deux hommes ou deux femmes qui se tiennent la main dans la rue pose problème à certaines personnes.»

La première saison était basée sur une pièce de théâtre. Avez-vous dû changer votre façon de travailler pour la seconde?

«On a fait beaucoup d’interviews de personnes qui ont le profil de nos personnages car on veut vraiment se rapprocher du réel, même si on ne peut pas raconter l’histoire de tout le monde. On a interviewé des femmes bisexuelles, des hommes d’origine maghrébine ou encore des femmes trentenaires célibataires. On a vraiment voulu s’inspirer de leur vécu car on parle de sujets sensibles et on veut être le plus proche possible de la réalité. On ne prétend pas tout savoir même si, Martin (l’autre créateur, ndlr) et moi, on évolue dans ces milieux-là et ce sont des choses qui nous touchent.»

Vous avez également créé une exposition itinérante en parallèle à la série.

«Oui. Dans la série, Anna rentre dans l’équipe d’un café lesbien assez investi et on s’est demandé ce qu’elles allaient pouvoir faire comme projet. Assez vite, elles ont l’idée de montrer la sexualité entre deux femmes car il y a plein de clichés qui entourent ce sujet: elles ne font pas vraiment l’amour, une fait l’homme et l’autre la femme, elles font la position du ciseau… Ce sont plein de choses qu’on a dans nos têtes et a voulu donner la parole à des femmes pour voir ce qu’elles ont à dire par rapport à ces clichés. Et voir ce qu’elles font vraiment. En pratique, l’expo se divise en deux pans. Anna l’expose dans la fiction et nous dans la réalité. Ce seront des photos de onze femmes qui aiment les femmes. Il y aura un QR code à côté de chaque photo renvoyant à une interview dans laquelle ces femmes s’expriment sur leur sexualité.»

Le succès de la première saison vous a-t-il mis la pression par rapport à la seconde?

«Oui, mais en même temps cela nous a surtout boostés. On ne s’attendait pas du tout à cela. On avait créé la première saison sans imaginer une seule seconde que l’on en ferait une deuxième. D’ailleurs, les personnages sont partis à Berlin à la fin de la première et on se demandait ce qu’on allait bien pouvoir faire avec cela. Mais le succès nous a vraiment motivés.»

Une saison 3 est-elle prévue?

«Honnêtement, on n’en sait rien. On attend de voir si la saison 2 a un bon accueil. On devra également se demander si l’on a encore des choses à dire.» (cd)

Deux nouveaux épisodes chaque jeudi jusqu’au 14 novembre sur Auvio, Youtube et Facebook, avant une diffusion en télévision sur la Deux.

La théorie du Y : "Le Boudoir" (S02E01) La théorie du Y, saison 2 : c'est parti 💛Visionnez le premier épisode ici ⬇Après 6 mois à Berlin, Anna, fauchée, retrouve la réalité bruxelloise et accepte de travailler dans l’agence immobilière de son père. Elle découvre un endroit intriguant : Le Boudoir, un bar lesbien. Posted by La théorie du Y – RTBF on Monday, October 14, 2019