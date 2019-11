Le Salon zéro déchet est de retour à Bruxelles le samedi 16 novembre. Après le succès de la première édition, le site a été agrandi pour accueillir 80 exposants.

La première édition du Salon zéro déchet avait rencontré un franc succès, avec près de 10.000 visiteurs à la recherche de solutions pour vivre mieux et polluer moins. Cette année, une zone sera en outre consacrée aux enfants, avec des jeux en bois en libre-service. Il y aura également deux espaces librairie, ainsi qu’un espace horeca avec des partenaires Good Food.

Des secteurs très variés seront représentés: alimentation, mobilité et logistique, horeca, déchets, IT, services… «C’est une occasion unique d’élargir votre réseau et de développer des solutions innovantes pour vos activités», souligne Bruxelles Environnement. «Le zéro déchet constitue une véritable opportunité pour réduire les coûts, motiver ses collaborateurs, anticiper les obligations réglementaires et protéger son image, mais aussi ouvrir de nouveaux marchés et développer des ’business models’ alternatifs tout en attirant de nouveaux investisseurs.»

Un espace pour les entreprises prêtes à changer

Le jeudi 14, de 18h à 21h, une ouverture exceptionnelle sera dédiée aux solutions circulaires et contre les déchets pour les entreprises. Blue Connection Game, un jeu interactif qui prend la forme d’une simulation d’entreprise, permettra d’aborder les opportunités et les défis liés à l’adoption de stratégies circulaires au sein d’une entreprise. Ce jeu a déjà fait ses preuves lors de colloques internationaux et fait maintenant le tour de différentes villes européennes.

Le salon est une initiative de l’administration bruxelloise de l’environnement et de l’énergie, dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets. Il aborde tant la prévention des déchets que leur réutilisation, en passant par leur recyclage. Il s’adresse à tous ceux qui souhaitent moins remplir leurs poubelles, qu’ils débutent dans cette démarche ou la pratiquent au quotidien. La mise en œuvre du zéro déchet «est à la portée de tout le monde. Si si, même vous!», veut convaincre le service public. La participation est gratuite les deux jours, mais l’inscription est obligatoire pour la soirée spéciale du jeudi.

Plus d’infos sur www.salonzerodechet.brussels

Le Salon Zero Déchet «Grand Public» aura lieu le samedi 16 novembre 2019, de 10h à 18h sur le site de Tour & Taxis.