Gagnez une journée Game of Thrones aux Grottes de Han !

Le quiz ultime pour les fans de Game of Thrones, dans le décor épique des Grottes de Han

Connaissez-vous par cœur les devises des maisons Stark, Targaryen et Greyjoy ? Pouvez-vous replacer sur une carte Riverrun, Pyke et Dorne les yeux bandés ? Vous souvenez-vous du nom du « professeur de danse » d’Arya Stark ? Bref : vous considérez-vous comme un vrai fan de Game of Thrones ? Prouvez-le et participez au premier quiz officiel de Game of Thrones !

Célébrez avec nous la fin de la série avec la sortie Home Entertainment de la saison 8, le coffret de l’intégrale de la série et via l’expérience ultime pour les fans dans les profondeurs des Grottes de Han. 100 mètres sous terre, entourés de stalactites ruisselantes, de formations rocheuses impressionnantes et peut-être même de Marcheurs Blancs, vous testerez avec vos amis vos connaissances sur la série.

Parmi vos amis, qui sont les 4 plus grands connaisseurs de Game of Thrones et ceux qui remporteront le Quiz of Thrones ?

Comment arriver aux Grottes de Han ?

Afin de vous faciliter l’accès aux Grottes de Han, le transport en bus via différents itinéraires est prévu pour tous les gagnants. Il y aura 4 bus différents qui s’arrêteront dans les villes suivantes :

Mons – Namur – Grottes – Namur – Mons Hasselt – Liège – Grottes – Liège – Hasselt Bruges – Gand – Grottes – Gand – Bruges Anvers – Bruxelles – Grottes – Bruxelles – Anvers

Tout est mis en place afin d’organiser au mieux cette journée. C’est pourquoi nous vous demandons de choisir le bus qui vous convient le mieux : bus 1, 2, 3 ou 4. Vous pourrez effectuer ce choix lors de votre participation au concours.

