Wall Street: l’optimisme commercial envoie les principaux indices à un record

A Wall Street, le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500 ont terminé vendredi à des niveaux inédits, au terme d’une semaine marquée par un regain d’optimisme sur le front commercial sino-américain. Le Dow Jones, l’indice vedette de la Bourse new yorkaise, a grappillé 0,02%, à 27.681,24 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a, lui, gagné 0,48%, à 8.475,31 points, et le S&P 500 0,26%, à 3.093,08 points.

Sur l’ensemble de la semaine, le Dow Jones est monté de 1,2%, le Nasdaq de 1,1% et le S&P 500 de 0,8%.

Pour le Nasdaq, il s’agit de la sixième semaine de hausse consécutive, l’indice ayant progressé de 27,7% depuis le début de l’année.

La place new-yorkaise avait pourtant reculé vendredi en début de séance après des déclarations de Donald Trump, qui s’est dit opposé à une suppression totale des tarifs douaniers supplémentaires sur des centaines de milliards de dollars de biens chinois.

Le président américain a également assuré que tout accord avec la Chine serait signé sur le sol américain, évoquant l’Etat de l’Iowa comme lieu possible.

Mais les indices ont effacé leurs pertes et fini la semaine dans le vert, le marché restant convaincu que des progrès ont été accomplis pour résoudre le différend commercial entre les deux premières économies mondiales.

Jeudi, un porte-parole du ministère chinois du Commerce avait ainsi assuré que les tarifs douaniers que s’imposent Pékin et Washington seraient progressivement levés.

« Il y aura plusieurs événements clefs et la publication de données la semaine prochaine, mais l’attention du marché devrait toujours être dominée par les développements autour des pourparlers sino-américains », prédit Karl Haeling, de LBBW.

Selon l’expert, les acteurs financiers scruteront trois éléments: les possibles divisions au sein de la Maison Blanche sur le dossier commercial, la façon dont Pékin et Washington décrivent respectivement l’avancée des pourparlers et les stratégies utilisées par les négociateurs.

Au rang des valeurs, Disney, membre du Dow Jones, a grimpé de 3,76% après avoir publié jeudi après la clôture des résultats trimestriels meilleurs que prévu.

Bob Iger, le PDG du groupe, a par ailleurs annoncé avoir conclu un accord de distribution avec Amazon pour que sa nouvelle plateforme de streaming Disney+ soit présente sur les dispositifs « Fire TV ».

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine continuait sa forte progression entamée jeudi. Vers 21H25 GMT, il s’établissait à 1,940%, contre 1,917% la veille à la clôture.

Source: Belga