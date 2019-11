Un accident a provoqué le déraillement d’un tram à Anderlecht

Un accident a provoqué vendredi vers 18h30 le déraillement d’un tram 81 avenue du Roi-Soldat à Anderlecht, a indiqué en soirée Cindy Arents, porte-parole de la Stib. Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles, a précisé par la suite que trois personnes ont été légèrement blessées, à savoir le conducteur du tram et les deux occupants de la camionnette en cause. Le véhicule roulait à vide pour rentrer au dépôt. Il appartient à la police d’évaluer les vitesses et de déterminer les circonstances de cet accident entre un tram qui a priorité et une camionnette, qui est endommagée surtout à l’arrière.

Le tram roulait en ligne droite. Il est sorti de ses rails et a terminé sa course dans le muret du jardin d’une maison. Il ne s’est pas couché sur le flanc. « Le déraillement est assez impressionnant, mais heureusement rien de grave au niveau des personnes », a précisé Cindy Arents.

La circulation des trams est interrompue entre les arrêts Marius Renard et Meir le temps pour les équipes techniques de dégager le tram, ce qui nécessite un temps certain.

Source: Belga