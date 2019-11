Proximus League – Oud-Heverlee Louvain s’impose à Virton et remporte la première tranche

Oud-Heverlee Louvain a remporté vendredi la première tranche de la Proximus League en s’imposant sur la pelouse de Virton (0-1). Au terme des 13 premières journées de Proximus League, les Louvanistes sont assurés de terminer avec un point d’avance au classement de la première tranche sur les Gaumais. Ils disputeront donc au minimum la finale en D1B face au vainqueur de la deuxième tranche. S’il venait à la remporter également, le club entraîné par Vincent Euvrard accèdera directement à la Jupiler Pro League. À l’entame de cette journée, Virton (27 unités) comptait deux points d’avance sur Oud-Heverlee Louvain, sans connaître le verdict de la rencontre interrompue vendredi dernier entre OHL et l’Union Saint-Gilloise lors de l’avant-dernière journée du premier tour. Pour être assuré de glaner la première tranche, les deux équipes devaient donc l’emporter.

Tout comme lors du match aller à Louvain, les Louvanistes ont réussi à l’emporter sur la plus petite des marges grâce à un but de Thomas Henry. Bien servi dans le petit rectangle, le buteur français n’a pas manqué l’opportunité de mettre ses couleurs aux commandes en première période (19). À cinq minutes du repos, Virton passait tout proche d’égaliser mais le tir de Clement Couturier léchait le cadre.

Après onze minutes de jeu en seconde période, l’arbitre demandait aux acteurs de regagner temporairement les vestiaires après que l’un de ses assistants ait reçu de la bière sur le visage. Virton revenait sur la pelouse quelques minutes plus tard avec l’intention ferme de recoller au score. Après un premier tir de Franck Kore repoussé sur sa ligne par le portier louvaniste Laurent Henkinet, le milieu de terrain virtonais Couturier trouvait à nouveau le cadre (70). La fin de rencontre ne souriait pas plus aux Virtonais.

Les trois autres rencontres de la journée se disputaient également vendredi soir. L’Union Saint-Gilloise, qui avait encore une infime chance de remporter le premier tour, s’est incliné à domicile face à Westerlo (0-2). Federico Vega (14) a tout d’abord inscrit un but contre son camp en première mi-temps avant qu’Igor Vetokele (90+2) ne double la mise en fin de match. Le Beerschot, réduit à dix en seconde période suite à l’exclusion de Loris Brogno (58) a été battu sur la pelouse de la lanterne rouge Lommel (0-0). Lokeren a également été défait à Roulers (2-1). Giorgi Beridze (50) a ouvert le score pour les Waeslandiens avant que Godwin Saviour (65) n’égalise en faveur de l’équipe locale. Amir Nouri a finalement offert les trois points de la victoire à Roulers.

Au classement, OHL remporte la première tranche avec 28 points. Suivent Virton (27), Westerlo (26), l’Union (22), le Beerschot (17), Lokeren (13), Roulers (11) et Lommel (11).

Source: Belga