Les Belgian Cats au 9e rang du nouveau classement mondial

La Belgique figure au 9e rang du nouveau classement mondial de basket féminin, présenté par la FIBA, la fédération internationale, vendredi. La nouvelle hiérarchie se base désormais sur toutes les rencontres disputées par les équipes nationales, y compris dans leur zone géographique, et non plus uniquement sur le classement final des grandes compétitions, continentales (l’Euro pour les Belges), mondiales et olympiques. Les Belgian Cats, 5e nation au classement européen, figurent en effet dans le top 10, au 9e rang mondial. Sans surprise, les Etats-Unis, championnes du monde, trônent au sommet devant l’Australie, vice-championne du monde et l’Espagne, championne d’Europe. Le Canada et la France, dans cet ordre, complètent le top 5.

La Belgique d’Emma Meesseman dispute la semaine prochaine ses premières rencontres de qualifications pour l’Euro 2021, le 14 novembre contre l’Ukraine au Dôme de Charleroi et le 17 novembre en Finlande. Le Portugal est le 4e pays de ce groupe. Les Belges se retrouveront lundi à Charleroi.

Les Belgian Cats de Philip Mestdagh se concentreront ensuite sur le tournoi de qualification olympique en février prochain. La Belgique est l’une des six nations européennes à y participer. Les 10 autres nations, dont les Etats-Unis et le Japon, seront connues à l’issue des tournois pré-olympiques par zone continentale de ce mois de novembre, en Afrique, aux Amériques et en Asie.

Le 20 novembre, les quatre organisateurs de chacun des quatre groupes de qualification seront connus. La fédération belge a déposé la candidature d’Ostende. Le 27 novembre aura lieu le tirage au sort.

Source: Belga