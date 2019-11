La poudre suspecte retrouvée dans un train à Denderleeuw n’était pas de l’anthrax

La poudre suspecte retrouvée mercredi soir dans un train à Denderleeuw était de l’amidon, a indiqué vendredi le parquet de Flandre orientale. Les voyageurs n’avaient temporairement pas pu quitter les wagons. Le conducteur du train reliant Courtrai et Zaventem avait retrouvé la poudre dans une mallette mercredi soir. Les secours avaient alors entamé la procédure anthrax et le train avait dévié sur une voie inutilisée. La protection civile avait ensuite analysé la poudre mais il est ressorti, quelques heures plus tard, des analyses qu’il ne s’agissait en réalité pas d’anthrax et les voyageurs ont été reconduits à Bruxelles en bus.

Il n’a pas encore été précisé s’il s’agissait de l’oeuvre d’un plaisantin.

Source: Belga