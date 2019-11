Bruxelles Mobilité offre le petit-déjeuner pour sensibiliser à la visibilité des usagers

Bruxelles Mobilité offrira le petit-déjeuner en différents endroits de la capitale mardi prochain. L’objectif de ces rassemblements sera d’y proposer des kits d’éclairage aux personnes n’en étant pas encore équipées. Journées qui raccourcissent, temps maussade, les particularités de l’automne n’arrêtent pas les cyclistes. Elles les rendent par contre plus vulnérables, puisqu’en octobre et novembre, le nombre d’accidents corporels augmente de 28% pendant l’heure de pointe vespérale, rappelle Bruxelles Mobilité.

Pourtant, 14% des cyclistes ne sont pas en ordre d’éclairage pour leur vélo. Des équipements qui permettent en moyenne d’améliorer la visibilité de 150m au lieu de 20m.

Bruxelles Mobilité sera donc présente en différents endroits de la capitale mardi dès 7h30, petit-déjeuner sous le coude, pour arriver à 100% de cyclistes bien équipés. La ministre régionale de la Mobilité, Elke van den Brandt, sera présente au point de Madou pour remercier les cyclistes et piétons d’avoir posé « un choix modal peu encombrant et peu polluant » pour se déplacer en ville. Les autres lieux sont listés sur la page Facebook de l’événement Be Bright, Use A Light.

Parallèlement, Bruxelles Mobilité met à la disposition des écoles primaires des accessoires de visibilité pour les enfants. 50.000 accessoires rétro-réfléchissants sont distribués par les zones de police ou les services de prévention.

