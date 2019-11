Le Belge consomme trop d’alcool et est souvent en surpoids selon l’OCDE

Hier l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié son panorama de la santé 2019. Un panorama qui nous en dit un peu plus sur la santé des Belges, mais aussi d’autres pays développés.

Dans ce rapport, on apprend que le Belge consomme en moyenne 10,4 litres d’alcool par an, ce qui le place à la 13ème position du classement, entre la Pologne (10,6) et l’Estonie (10,3). En première position, on retrouve la Lituanie (12,6), devant l’Autriche (11,8) et la France (11,7). À l’autre bout du classement se classent l’Indonésie (0,3 litre), la Turquie (1,4) et Israël (2,6). L’OCDE rappelle que l’alcool est associé à de nombreuses conséquences « nuisibles » pour la santé et la vie en société.

Autre statistique, le pourcentage de la population de plus de 15 ans se trouvant en surpoids ou étant obèse. On apprend que chez nous, un peu plus d’une personne sur deux (51%) est au minimum en surpoids. Un résultat inquiétant qui classe pourtant la Belgique dans les bons (moins mauvais?) élèves du classement, à la 12ème position.

C’est en Asie que la population semble le moins souffrir de surpoids, avec seulement 25% de la population atteinte en Indonésie, 25,9% au Japon et 33% en Corée du Dud. À l’inverse, le surpoids est une problématique qui touche particulièrement l’Amérique, avec 74,2% de la population au Chili, 72,6% au Mexique et 71% aux Etats-Unis. Le Portugal et la Finlande sont les deux pires élèves européens et culminent à 67,6%.