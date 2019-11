Kanye West confirme vouloir devenir président en 2024

À l’occasion d’un festival sur l’innovation qui avait lieu à New York, Kanye West s’est exprimé sur ses intentions de se présenter aux élections présidentielles américaines en 2024.

Jeudi, Kanye West était l’invité du Fast Company Innovation Festival, un festival sur l’innovation qui se tenait à New York. L’occasion pour le compagnon de Kim Kardashian de réitérer son intention de se présenter aux élections présidentielles en 2024. « Quand je me présenterai aux élections de 2024, nous allons », a-t-il commencé avant d’être interrompu par les rires du public.

Passablement irrité, il a demandé pourquoi la foule rigolait, avant de reprendre son discours. « Nous allons créer tellement d’emplois (…). Tous les titres disent que Kanye est fou. Mais une personne afro-américaine sur trois est en prison. Et toutes les célébrités sont aussi en prison car elles ne peuvent rien dire. Elles n’ont pas d’opinion. Elles ont tellement peur! »

Does he have your vote?

Kanye says he's running for president in 2024 pic.twitter.com/kBVlshA93d

— Complex (@Complex) November 8, 2019