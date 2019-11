Ils découvrent un trésor en rendant service à un ami

C’est un coup de main qui s’est transformé en véritable jackpot. Deux hommes qui aidaient un ami à retrouver son alliance sont tombés sur un trésor !

C’est une incroyable histoire qui s’est déroulée le 29 octobre dernier en Irlande du Nord. Deux Britanniques passaient quelques jours de vacances chez un ami qui a une ferme là-bas. Ces deux chasseurs de trésors amateurs avaient pris avec eux leur détecteur de métaux. Le fermier a donc profité de leur venue pour leur demander un petit service. Il avait récemment perdu son alliance en travaillant dans les champs et il s’est dit qu’avec leur appareil, ils pourraient l’aider à la retrouver.

'' My Nokta Anfibio finds the biggest hoard ever found in Ireland.'' Paul ReynardTreasure found in field on Northern… Posted by Nokta Makro Detectors on Tuesday, November 5, 2019

Un véritable trésor découvert

C’est avec plaisir que Paul et Michael sont partis à la recherche de l’anneau. C’était un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Les deux amis sont ainsi d’abord tombés sur une pièce de quelques centimes et sur un fer à cheval. Ce dernier leur a d’ailleurs peut-être porté bonheur puisque quelques instants plus tard, leur détecteur s’est affolé. Les amis ont creusé et sont tombés sur un véritable trésor.

L’alliance toujours introuvable

Paul et Michael n’ont pas trouvé l’alliance de leur ami mais ils ont découvert 84 pièces d’or dont certains remontent au règne du roi Henry VIII au début des années 1500. Ce trésor est encore en cours d’estimation mais sa valeur pourrait être de plus de 100.000 £, soit plus de 130.000 €. Et même si l’alliance est encore introuvable à l’heure actuelle, cette découverte incroyable a rempli de joie le groupe d’amis.