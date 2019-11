Tournai, la ville aux cinq clochers

Située le long de la frontière française, Tournai est une des plus vieilles villes de Belgique et peut se targuer d’abriter, notamment, deux bâtiments classés au patrimoine mondial de l’Unesco et de nombreux musées.

Quiconque décide de passer une journée à Tournai doit d’abord, et surtout, faire un détour par la Grand-Place de la ville et son étrange forme triangulaire. De cette place, vous aurez une vue imprenable sur le beffroi classé au Patrimoine mondiale de l’Unesco. Il s’agit du plus vieux beffroi de Belgique construit dès 1188. Il culmine à une hauteur de 72 mètres et offre le plus beau panorama sur Tournai et ses alentours. Pour arriver au sommet, vous devrez grimper les 257 marches du bâtiment avec des pauses possibles dans des salles occupées par un spectacle multimédia, des expositions didactiques, un cachot, ou encore la chambre du carillonneur et le carillon. Au fil de l’histoire de la ville, le beffroi a servi tour à tour de guet, de prison ou encore d’Hôtel de Ville.

Une fois redescendu, direction l’autre bâtiment classé au patrimoine mondial de l’Unesco : l’impressionnante cathédrale Notre-Dame. Il s’agit d’une église romano-gothique avec cinq monumentales tours à la croisée du transept. Elle abrite également une des plus anciennes charpentes d’Europe, le bâtiment ayant été édifié dès la première moitié du 12ème siècle avant d’être reconstruit au 13ème. Le 30 novembre 2000, la cathédrale a donc également été classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Enfin, et c’est une bonne nouvelle pour les visiteurs, une grue qui a desservi l’ensemble des étapes du chantier de restauration du transept et des cinq tours de la cathédrale depuis six ans a été retirée début novembre. Des travaux de restauration à l’intérieur du bâtiment devraient par contre débuter d’ici peu.

À la découverte des marionnettes

Mais limiter celle qui est surnommée la ville aux cinq clochers à ces deux bâtiments ne serait pas juste. La ville compte également sept musées qui valent la peine d’être visités. On pense notamment au musée d’archéologie, qui contient plusieurs pièces prestigieuses de collections locales et régionales s’étalant de la préhistoire au Moyen-Âge. Autre musée, tout aussi intéressant, celui des Beaux-Arts où sont exposées des peintures et sculptures allant des primitifs flamands aux artistes contemporains. Une place importante y est laissée aux artistes belges et tournaisiens. Plus original, nous vous conseillons la visite du Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui vous invite à voyager dans l’univers merveilleux des marionnettes des quatre coins du monde. Vous y découvrirez en effet des marionnettes provenant d’Europe, mais aussi de Thaïlande, du Sri Lanka ou d’Indonésie.

Retour vers la gare

Pour terminer la journée, rien de tel que de flâner entre les bâtiments retraçant le patrimoine civil, militaire et religieux de la ville en allant jeter un coup d’œil au Fort Rouge, cette tour d’enceinte du 12ème siècle, ou en partant sur les traces de l’ancienne citadelle. Le tout avant de se balader, si possible au coucher du soleil, sur les quais de l’Escaut et de rentrer vers la gare qui vaut elle aussi le coup d’œil. Située à l’extrême ouest de la Belgique, la gare de Tournai est pourtant particulièrement bien fournie et facilement accessible. Les voyageurs venant de Bruxelles en auront pour une heure de trajet en prenant la ligne reliant Bruxelles à Mouscron. Si vous venez de Liège, Namur ou Mons, vous opterez plutôt pour la ligne Liège-Mouscron. Profitez de votre visite de Tournai pour utiliser les billets Week-end de la SNCB qui permettent une réduction de -50% sur tous les trajets du vendredi 19h au dimanche minuit. Pour plus de facilité, pensez également à acheter votre ticket via le site de la SNCB : http://sncb.be/.

