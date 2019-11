Sept corps découverts au Mexique, la vague de violence continue

Sept corps ont été découverts dans trois camionnettes au Mexique, mercredi, alors qu’une importante vague de violence liée au crime organisé s’est abattue sur le pays. Ils ont été retrouvés près d’un barrage, à 550 km au nord-ouest de Mexico City, a indiqué le parquet de l’état de Jalisco. Les personnes ont été tuées par balles, selon la presse locale.

Les corps ont été découverts deux jours après que les membres présumés d’un gang ont tué six enfants et trois femmes appartenant à une famille mormone dans le nord du pays.

Quelque 100 personnes sont tuées quotidiennement au Mexique en moyenne. Le pays a recensé 36.000 homicides l’an dernier.

Les cartels de drogue les plus puissants du pays sont Sinaola et Jalisco New Generation, mais de plus petits groupes tentent de prendre le contrôle sur le trafic de drogue.

Source: Belga