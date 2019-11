Qui de Virton ou Louvain va gagner la première période ?

La première période de la Proximus League, le championnat de Belgique de football de division 1B, s’achève vendredi soir (20h30) à l’occasion de la 14e journée. Heureux hasard du calendrier, les deux équipes qui peuvent remporter cette première phase et ainsi décrocher son billet pour la finale – face au vainqueur de la 2e période et qui ouvre les portes de la D1A – se rencontrent. L’Excelsior Virton reçoit Oud Heverlee Louvain. Les promus gaumais sont leaders avec 27 points. OHL, deuxième, en possède 25, mais compte aussi un match de retard. Sa rencontre face à l’Union a dû être arrêtée après 54 minutes, le 1er novembre, à la suite d’une panne d’électricité au stade Den Dreef. La décision sur le résultat final de la rencontre n’est pas encore connue.

Elle n’est pas nécessaire si l’une des deux équipes s’impose au stade Yvan Georges. Le vainqueur gagnera sa place pour la finale. OHL avait gagné le 3 août leur premier duel (1-0, par Thomas Henry à la 90e+1). En cas de partage, il faudra attendre la résolution des instances fédérales au sujet d’OHL-Union. Les deux clubs sont convoqués le 12 novembre. Louvain risque une défaite par forfait si le club est jugé responsable de la panne.

En cas de partage entre Virton et Louvain et de défaite sur tapis vert d’OHL dans leur confrontation, l’Union Saint-Gilloise peut encore rejoindre Virton en tête du classement avec 28 points, en cas de succès vendredi. Mais les Verts la devanceraient les Jaune et Bleu au nombre des victoires (9 contre 8). Le résultat de Union-Westerlo n’a donc pas d’effet sur le vainqueur de la première période. Roulers-Lokeren et Lommel-Beerschot complètent cette 14e journée.

Source: Belga