Le festival Garages Numériques investit la Bourse dès ce jeudi à Bruxelles

La 3e édition des Garages Numériques, un festival dédié aux arts visuels et sonores, investit la Bourse de Bruxelles dès ce jeudi et jusqu’au lundi 11 novembre prochain. Les cultures digitales et électroniques y sont évoquées au travers d’une programmation artistique de jour et musicale de nuit. Pas moins de 35 artistes présenteront ainsi leur travail.

L’exposition centrale du festival montrera une dizaine d’installations numériques réalisées par de jeunes artistes locaux, qui se sont inspirés de l’oeuvre de la plasticienne franco-américaine Louise Bourgeois, de celle de l’artiste sud-coréen Nam June Paik ou encore du travail actuel de l’artiste français Romain Tardy.

La plasticienne belge Ann Veronica Janssens invitera entre autres les visiteurs à s’immerger dans un jeu de lumières et de couleurs au travers de divers dispositifs. L’artiste bruxellois Antoine De Schuyter proposera quant à lui de découvrir son installation « Still Life N°1 », qui mêle sculpture, projection et création sonore. Celle-ci évolue en fonction des stimuli externes.

Le festival propose diverses expositions, conférences, performances et soirées clubbing. Les Nuits offriront un moment où les cultures numérique et électronique se confondent. La grande salle de la Bourse, d’une capacité d’environ 1.200 personnes, accueillera les têtes d’affiche. Une seconde plus petite, limitée à une centaine de personnes, sera dédiée à la musique ambiante. Au total, 24 artistes se produiront lors des deux soirées de vendredi et dimanche.

Le samedi 9 novembre, la journée et la soirée ‘ArtScience’ vulgariseront les sciences à travers des conférences, conversations intimistes et la présentation d’œuvres artistico-scientifiques.

Le festival dispose, pour la première fois cette année, d’un espace de rencontres et de réflexion exclusivement dédié aux professionnels du secteur numérique. La journée de ce jeudi leur est consacrée. Des conférences thématiques et des réunions avec des représentants d’institutions de musées, des agences d’événementiel et de publicité sont proposées aux créateurs numériques.

