Sortie de prison, Felicity Huffman débute ses travaux d’intérêt général tout sourire

L’actrice de 56 ans avait été condamnée dans le cadre d’un vaste scandale de corruption. Tout juste libérée, c’est avec le sourire qu’elle entame désormais les 250 heures de travaux d’intérêt général qu’elle doit prester.

Une semaine après sa libération, Felicity Huffman entame le deuxième volet de sa peine : 250 heures de travaux d’intérêt général. L’actrice a été repérée très souriante, en jeans-baskets, à la sortie du Teen Project building à Los Angeles après y avoir passé trois heures, rapporte le magazine américain ET.

L’organisation est spécialisée dans l’accueil de femmes vulnérables, notamment des jeunes qui risquent de se retrouver à la rue, ou encore des victimes de trafic sexuel.

L’actrice n’aurait pas choisi cette association par hasard. D’après ET, elle y ferrait déjà du bénévolat plusieurs fois par semaine avec sa cadette, Georgia, depuis des années.

Felicity Huffman is beginning her court-mandated community service after being released from prison last month. https://t.co/ywOpe7q6kt — Entertainment Tonight (@etnow) 4 novembre 2019

D’après une source proche de la star, elle ne s’occuperait plus de sa carrière d’actrice actuellement. « Elle souhaite avant tout continuer à faire ses heures et trouver un travail qui a du sens, au-delà des heures obligatoires, afin de faire la différence en matière de justice pénale et de pouvoir aider les femmes ».

Scandale de corruption

La star de Desperate Housewives avait été condamnée pour avoir payé un pot-de-vin de 15.000$ afin de faire entrer sa fille dans une université prestigieuse. Elle avait plaidé coupable et fut condamnée en septembre dernier.

Felicity Huffman avait alors déclaré reconnaître son entière responsabilité dans cette affaire et accepter la décision du tribunal.

Après onze jours passés derrière les barreaux et 250 heures de travaux communautaires, Felicity Huffman restera en liberté surveillée pendant un an et devra également payer une amende de 30 000 $.