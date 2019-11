Le rappeur T.I oblige sa fille à prouver sa virginité chaque année par certificat

Si l’on en croit ses clips et les paroles sexuellement très explicites de ses chansons, le rappeur T.I. est tout sauf prude. Cela n’empêche pas l’artiste américain d’exiger de sa fille, âgée de 18 ans, un «certificat de virginité» délivré par un gynécologue.

C’est dans le cadre d’une interview pour un podcast, «Ladies Like Us», que le rappeur T.I. a indiqué accompagner sa fille Deyjah Harris chez le gynécologue tous les ans depuis son seizième anniversaire pour faire «vérifier son hymen».

L’épisode de ce podcast a été mis en ligne mardi mais il semblait avoir été retiré mercredi, bien que des extraits circulent sur différents réseaux sociaux où ils ont suscité une vive indignation.

Un compte Twitter appartenant vraisemblablement à Deyjah Harris a «aimé» plusieurs commentaires condamnant le comportement de son père, dont un message le qualifiant de «dégoûtant, possessif et intrusif».

TI’s daughter liking the tweets against her dad is obviously a cry for help and she needs to be taken out of that situation immediately

— hani (@haniruok) 6 novembre 2019