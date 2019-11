Il faut produire plus d’insectes comestibles

Le consortium SUSINCHAIN, qui comprend 18 partenaires industriels et 17 académiques, étudie comme la production et le traitement d’insectes comestibles peut devenir rentable.

Le groupement, dont fait partie la KU Leuven, bénéficie d’un montant de 8,5 millions € provenant du programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation Horizon 2020.

Étant donné que la Terre comptera, en 2050, environ neuf milliards d’être humains, pour lesquels 60% de nourriture supplémentaire par rapport à aujourd’hui sera nécessaire, le passage à d’autres sources de protéines devient urgent.

Les insectes et leurs produits dérivés sont considérés depuis 2010 comme une source précieuse de protéines pour les humains et les animaux. Les insectes comestibles peuvent être élevés sur des résidus provenant des usines de transformation d’aliments et contiennent en outre des protéines de grande qualité mais aussi des acides aminés et des vitamines.

Un processus trop lent

Toutefois, comme l’intensification de la production et de la transformation des insectes en Europe est assez lente, le consortium veut examiner, grâce aux nouvelles technologies, aux produits et processus récents, comment les produits à base de mouches soldats noires, de mouches domestiques, de vers de farine et de grillons pourraient être fabriqués à grande échelle.

Le projet se concentre sur les obstacles rencontrés, comme les seuils pendant l’élevage et la transformation, l’adhésion des consommateurs, la sécurité alimentaire, les réactions allergiques possibles et la durabilité du secteur.

Le Campus Geel de la KU Leuven va notamment développer elle-même de la viande hachée à partir de vers de farine qu’elle soumettra à 80 familles danoises et portugaises pour un test gustatif.

« Plus tard, nous testerons plusieurs technologies innovantes pour le traitement des insectes, comme l’assèchement de ceux-ci par ondes de micro et radio-fréquence. Enfin, nous mènerons une étude sur la sécurité microbiologique des insectes », a expliqué le professeur Leen Van Campenhout de l’université louvaniste.