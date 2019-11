Dix-huit nouveaux Bib Gourmand

Dix-huit nouveaux restaurants affichent la mention Bib Gourmand en Belgique, portant à 154 le nombre d’établissements affichant désormais ce label Michelin, soit trois de moins que l’an dernier.

La condition pour figurer parmi cette sélection: proposer un menu complet (entrée, plat principal et dessert) pour un maximum de 39 € et offrir un rapport qualité-prix remarquable, explique le guide rouge.

Si Bruxelles et la Flandre voient respectivement arriver trois et sept nouvelles enseignes, la Wallonie en compte huit de plus cette année.

À Bruxelles, « le charme rétro » de l’ancienne boucherie « La Charcuterie » à Saint-Gilles opère et séduit « par la générosité typique » de « sa cuisine authentique, accompagnée d’excellents vins ». Les amateurs de cuisine asiatique se dirigeront vers « Car Bon » à Ixelles pour « un voyage culinaire fascinant », ainsi que « Station 3 » à Crainhem, en périphérie flamande. « Mon fou de Mari » qui propose notamment spécialités belges et bruxelloises, tire aussi son épingle du jeu grâce à sa cuisine « délicieuse et généreuse ».

En Wallonie, ce sont « Au gré des Saisons » à Achet, « Le Victor » à Arlon, « Gaston Vouzote » à Dottignies, « Pépite – Cave à manger » et « Vino Vino » à Namur, « La Maison Thai » à Pessoux et « Le Coin des Saveurs » à Verviers qui reçoivent leur Bib gourmand.

Mais également « Le Victor » à Arlon, le second restaurant de Clément Petitjean de « La grappe d’or »*, où l’« on ne résiste pas aux associations judicieuses et soignées, ni aux saveurs subtiles« . L’établissement propose par ailleurs toujours une suggestion d’un grand chef ami. Et enfin, « Robertissimo » à Embourg, qui dégage « jovialité et panache », mais aussi générosité dans cette offre culinaire italienne traditionnelle. « Un véritable festival », promet le guide.

Le guide reprend également des adresses aux Pays-Bas (133, dont 17 nouvelles) et au Luxembourg (14, dont deux nouvelles).

« L’importance croissante de l’utilisation de produits du terroir constitue la tendance évidente » de cette douzième édition. « Les légumes et les produits locaux occupent une place toujours plus importante. Les chefs veulent apporter leur contribution à l’environnement, il en résulte une dynamique pleine de fraîcheur et une grande créativité« , estime Werner Loens, directeur de la sélection des guides Michelin au Benelux.