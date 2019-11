Circuit rando: sur les sentiers escarpés de Durbuy

On connaît Durbuy pour ses cafés, restaurants et ruelles pittoresques. Dès qu’on s’éloigne du village, on entre dans une nouvelle dimension, où les sentiers de bord de l’Ourthe succèdent à ceux escarpés et boisés des coteaux.

Distance: 28 km



Dénivelé: 565m D+



Durée: 6 heures



Niveau de difficulté: 3/5

A voir sur le chemin : Le rocher d’Omalius (également connu sous le nom de roche à la Falize) est le point culminant de la ville. Il a plus de 300 millions d’années. Ce type de rocher, appelé anticlinal, intéresse particulièrement les géologues pour sa composition particulière en strates courbées et régulières.

Le parcours : Cette randonnée (ou trail pour les plus motivés) évolue autour de l’Ourthe. Dès le départ de Durbuy, le ton est donné: la journée sera montagneuse! Sitôt quitté le village touristique, un sentier à flanc de coteau permet de gagner de l’altitude et rejoindre Wârre. Depuis ce plateau qui domine l’Ourthe, on redescend vers un des ruisseaux qui l’alimente, avant de monter à nouveau. Cette solide mise en jambes ramène vers un passage de plat qui permettra à chacun de reprendre son souffle.

Juste avant le village d’Herbet, on bifurque à droite pour redescendre vers l’Ourthe. Le sentier forestier qui y mène est agréable, avec un relief bien marqué qui amusera les coureurs. On longe ensuite la voie ferrée sur un chemin jusqu’à Bomal. De l’autre côté du village, le sentier remonte vers le Mont des Pins. On y accède en traversant une prairie calcaire caractéristique: herbe rase et végétation basse, entretien par des moutons… La zone est classée réserve naturelle, il faudra donc veiller à bien refermer les barrières derrière soi. Quelques points de vue à travers les arbres offrent un joli panorama sur la vallée.

Une fois au Mont des Pins, il peut être tentant de redescendre directement vers Barvaux, que l’on aperçoit au loin. Mais le tracé part à droite, pour un petit détour forestier, avant d’y arriver. Une fois le village traversé, un chemin sur la droite ramène le long de l’Ourthe. Il faudra être vigilant, surtout pour les coureurs, afin de ne pas glisser dans la rivière, quelques mètres plus bas.

Après un détour dans une des boucles de l’Ourthe, on remonte vers Bohon, avant de replonger vers le bord de la rivière. Là, c’est une piste goudronnée et un peu plus fréquentée (surtout le week-end) qui attend les randonneurs. On s’éloigne de la tranquillité des premiers kilomètres, mais les plus fatigués apprécieront ce moment reposant. D’autant plus que les derniers kilomètres du parcours, qui mènent au sommet de l’anticlinal, sont de nouveau escarpés, avant une arrivée bien méritée dans les ruelles de Durbuy.

Bon à savoir : Ce parcours fait partie des itinéraires Trail en Famenne de Durbuy. Il est donc particulièrement simple à suivre: il suffit de se fier aux balises rouges, qui sont présentes à chaque intersection. Pour ceux qui feront le parcours en courant, compter entre 2h30 et 3h30 selon votre rythme. À noter également pour l’automne: il est préférable de se renseigner des dates de chasse afin de ne pas avoir de mauvaise surprise. Les dates sont indiquées sur le site trailenfamenne.be.

S’y rendre : Ce parcours a été conçu au départ de Durbuy, qu’il vaut mieux rejoindre en voiture. Il est aussi possible de prendre la boucle au niveau des gares de Bomal et Barvaux pour ceux qui ne disposent pas d’un véhicule.

Carte topo : 49/5-6 et 55/1-2 (+trace GPS à télécharger sur le site www.trailenfamenne.be)