Il vivait une double vie avec deux femmes, tout le monde était au courant

Catherine Garrod, 38 ans, a eu la mauvaise surprise de découvrir que l’homme qu’elle aimait vivait une double vie avec une autre femme depuis plusieurs années.

Tout est parti d’un appel reçu d’un numéro inconnu un soir d’octobre l’année dernière, comme le rapporte Metro UK. Au bout de fil, une femme, qui avait découvert grâce à Whatsapp que son compagnon avait une relation avec Catherine.

« Quand elle a découvert les messages, elle a cru que j’étais son amante. Mais en naviguant sur mon Facebook, elle a réalisé que j’étais en couple avec lui depuis longtemps. Elle m’a envoyé des photos de cartes postales lui disant à quel point il l’aimait, comme si elle essayait de se justifier de ne pas me connaître », détaille-t-elle.

Sur une de ces cartes, un texte copié mot pour mot et envoyé aux deux femmes lors d’un « voyage d’affaires ». « Tu vas me manquer très fort et je suis déjà impatient de recevoir les nombreux câlins et baisers qui accompagneront mon retour. Je serai peut-être à l’autre bout du monde mais je penserai tout le temps à toi », écrit-il notamment.

La famille au courant

Après avoir découvert le pot aux roses, les deux femmes se sont rendues chez les parents de leur compagnon. Et là, surprise, elles ont découvert que ses parents et sa famille étaient au courant de sa double vie. « Je ne sais pas s’ils étaient au courant de tout, mais ils savaient qu’il vivait une double vie et ils ne nous ont rien dit », déplore Catherine.

Aujourd’hui, plus d’un an plus tard, elle affirme toujours être traumatisée par cette affaire. « Il a violé mon corps et mon esprit. Il avait un contrôle total sur ma vie. Pour moi, coucher avec quelqu’un en se faisant passer pour un autre, c’est de la violence physique ».

Grâce à une pétition destinée au gouvernement britannique, elle souhaite que le fait de vivre une double vie soit considéré comme une forme de violence domestique dans le futur.