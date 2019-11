Attaqué au scalpel en essayant de sauver une fillette qui se faisait violer

Un homme a risqué sa propre vie pour sauver une fillette de sept ans qui était violée dans des toilettes par un homme de 55 ans.

C’est un procès très médiatisé en Australie. Il y a un an, Anthony Sampieri, un homme de 55 ans sous liberté conditionnelle, a été surpris en train de se filmer et de violer une jeune fille de 7 ans dans les toilettes d’un studio de danse. En découvrant la scène, Nick Gilio, un mécanicien, est intervenu pour sauver la petite fille, prenant au passage plusieurs coups de scalpel.

Aujourd’hui, Nick Gilio a raconté sa version des faits au tribunal, expliquant être toujours traumatisé par ce qu’il s’est passé. Il se rappelle notamment « de la terreur et de la sensation du scalpel traînant sur sa nuque », dans des propos retranscrits par ABC.

Mr Gilio va plus loin en affirmant qu’une « grande partie » de lui « est morte ce soir-là ». « J’étais actif, sociable, j’aimais faire de l’exercice. Maintenant, je vois tous les enfants comme des êtres vulnérables. J’ai l’impression d’être responsable de la protection de tous les enfants que je croise, tout le temps. J’ai peur pour eux ».

Avant de conclure. « J’espère que votre incarcération vous entraînera dans une vie de douleur, de noirceur et de misère. Il n’y a pas de pardon et de réhabilitation pour ce que vous avez fait. En conséquence de vos actions, vous devez souffrir ».

Kogarah: A hero father who stepped in to rescue a young girl being attacked at a dance studio says he still gets flashbacks of that horrific night. He delivered a powerful statement in court today, wishing sex offender Anthony Sampieri a life of 'misery'. @LeonieFRyan #7NEWS pic.twitter.com/8SACiC2Q88

