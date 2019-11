Un temps encore instable avant des éclaircies vendredi et samedi

La grisaille et la pluie seront encore bien présentes mercredi et jeudi avant le retour d’un temps plus sec et légèrement plus frais vendredi et samedi, selon les prévisions de l’IRM. Mercredi après-midi, quelques précipitations intermittentes sont encore attendues. Les maxima oscilleront entre 7 et 11 degrés. Le vent sera faible.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, quelques faibles pluies éparses seront encore possibles. Les nuages bas limiteront la visibilité en Haute Belgique. Minima de 4 degrés en Hautes-Fagnes à 7 degrés localement ailleurs.

Jeudi, une zone de pluie relativement active traversera notre pays à partir de la frontière française, suivie de quelques averses. Les maxima se situeront entre 6 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 10 degrés en Flandre. Le vent sera modéré au littoral et sur le relief parfois assez fort. Rafales de 60 km/h en Haute-Ardenne.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le temps deviendra sec avec de larges éclaircies. Les minima seront légèrement positifs ou probablement juste sous le seuil de 0 degré dans certaines vallées ardennaises, entraînant un risque de faibles gelées au sol sur de nombreuses régions.

Il fera sec et ensoleillé vendredi avec des maxima jusqu’à 10 degrés.

Source: Belga