L’Australie paiera ses footballeuses autant que leurs homologues masculins

Les footballeuses de l’équipe nationale australienne percevront le même salaire que leurs homologues masculins, selon un accord dévoilé mercredi qui constitue un pas important vers plus d’égalité entre les sexes.

Les stars de l’équipe féminine australienne, les «Matildas», comme Sam Kerr et Ellie Carpenter, empocheront les mêmes sommes que les vedettes des «Socceroos», Aaron Mooy et Mat Ryan, en vertu de ce contrat annoncé par la Fédération australienne de football (FFA).

Tout comme eux, elles effectueront leurs déplacements à l’étranger en avion en classe affaire. «Le football est le jeu de tout le monde et cette nouvelle convention collective constitue un pas de plus vers l’adoption des valeurs d’égalité, d’intégration et d’égalité des chances», a déclaré Chris Nikou, président de la FFA.

Dans le cadre de cet accord signé pour quatre ans, les Socceroos et les Matildas percevront 24% des recettes perçues par les deux équipes nationales. Sur ce montant, les joueurs se sont engagés à reverser 5% aux équipes nationales de jeunes.

