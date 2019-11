De la pluie et de la douceur

Il fera assez doux mercredi avec des températures allant jusqu’à 11 degrés à la mer mais une zone de pluie traversera le pays d’est en ouest. L’après-midi, le temps deviendra plus sec avec quelques éclaircies sur la région côtière et le nord-ouest, indique l’IRM. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les averses quitteront l’est du pays. Plus tard, une nouvelle zone de précipitations traversera le pays depuis la frontière française. Les minima oscilleront entre 3 degrés en Hautes-Fagnes à 7 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré, de sud à sud-est.

Jeudi, une zone de pluie active traversera notre pays à partir de la frontière française. Les maxima se situeront entre 5

degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 10 degrés en Flandre. Le vent sera modéré.

Le temps deviendra plus sec ensuite.

Source: Belga