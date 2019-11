Un pilote radié à vie après avoir laissé sa copine s’installer aux commandes

Un pilote de ligne a perdu à jamais sa licence de vol pour avoir laissé enter une passagère dans le cockpit. Une manœuvre de séduction qu’il doit sûrement regretter aujourd’hui.

Un selfie pris dans le cockpit d’un avion a valu au pilote de se retrouver cloué au sol à vie. L’incident s’est déroulé sur un vol commercial intérieur en Chine, rapporte le Daily Mail.

Le pilote a laissé une passagère entrer dans le cockpit et s’installer à la place du capitaine pour faire un selfie. Sur la photo, on la voit poser, faisant le signe V de ses doigts. « Un énorme merci au capitaine. Je suis tellement contente » écrit-elle en légende de son post partagé sur le réseau social Weibo. Une photo qu’elle a depuis retirée.

La passagère en question serait la copine du pilote.

De nombreux employés pénalisés

La compagnie, Air Guilin, a pris l’incident très au sérieux. Elle a d’abord retiré la licence du pilote et l’a interdit de vol à vie. D’autres membres de l’équipage présents sur le vol ont ensuite été sanctionnés. Le copilote et le responsable sécurité du vol ont été interdits de vol pour un an.

Mais ce n’est pas tout. Le président de la société, son directeur général et quatre autres directeurs ont également été pénalisés suite à cet événement.

La compagnie a en outre annoncé qu’une enquête était en cours. Air Guilin insiste : elle fait preuve d’une tolérance zéro envers les comportements inappropriés et non professionnels qui menace la sécurité de l’aviation et des passagers.