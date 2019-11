Quand choisir l’impression 3D ou l’usinage CNC?

Dans les processus industriels, l’ingénieur a souvent besoin d’un prototype ou d’une pièce fonctionnelle sans rechange. Il devient alors nécessaire de faire appel à des technologies modernes de prototypage ou de conception, dont l’impression 3D et l’usinage CNC . Mais pour ne pas faire le mauvais choix, il doit prendre en compte aussi bien des aspects techniques que les contraintes financières ou de temps. Nous présentons dans cet article les considérations technologiques clés qui permettent de bien choisir l’un des procédés.

CNC ou impression 3D ?

Bien qu’elles soient toutes deux compatibles avec une large gamme de matériaux, les deux procédés présentent des caractéristiques propres. Le choix de l’un ou l’autre se fait en tenant compte des spécificités de chacun d’eux. En effet, l’impression 3D est un procédé additif. On superpose plusieurs couches de matériaux en trois dimensions pour l’obtention d’un objet. Les matériaux utilisés sont souvent plastiques comme le PLA, l’ABS, le nylon ou l’ultem. Le résultat obtenu est donc plus raffiné et les possibilités de forme sont quasiment infinies. Seule la capacité de l’imprimante détermine les limites. Pour la production à grande échelle (industriel), cette technologie n’est pas très adaptée. Le coût unitaire reste identique, quel que soit le nombre d’objets à imprimer. Elle est donc plus adaptée à la conception d’objets personnalisés ou pour des besoins ponctuels. Elle ne convient pas non plus pour les objets de grande taille.

L’usinage CNC constitue un procédé assez propre au domaine industriel. Il est un procédé soustractif qui consiste à tailler un matériel initial afin d’obtenir un objet d’une certaine forme. Il demande donc plus de travail et d’intervention humaine pour les ajustements. Il offre plus de possibilités en matière de dimensions et de précision dans les trois dimensions. Il convient moins à la production d’objet unique ou personnalisé compte tenu du coût unitaire plus élevé. Il se montre par contre moins coûteux pour la production à grande échelle.

Que se passe-t-il si des quantités de pièces supérieures sont nécessaires?

Lorsque le nombre de pièces nécessaires est très élevé, alors ces procédés modernes montrent leurs limites. Produire plusieurs centaines de pièces pour une machine en faisant recours à l’impression 3D en ligne ou au CNC revient très coûteux. Il devient nécessaire de faire appel à des technologies traditionnelles de formatage telles que le moulage par injection. Cela permet de réaliser des économies considérables en raison du mécanisme d’économie d’échelle.

Comment obtenir vos pièces rapidement avec la technologie voulue ?