Il gagne le jackpot et offre une maison à ses enfants autistes

Un père qui a remporté un concours avant de gagner ensuite un jackpot de 1 million de livres (1,16 million €) a expliqué que ses gains avaient transformé la vie de ses enfants autistes, selon le Daily Mail.

Darren Donaghey, de Newcastle, a remporté une lune de miel avec son épouse Kate en 2014 après avoir été couronné champion du concours «Punching Above Your Weight» de Metro Radio.

Il a ensuite été surnommé « l’homme le plus chanceux de Grande-Bretagne » quand, quatre ans plus tard, il est allé acheter du lait et est revenu avec une carte à gratter d’une loterie nationale d’une valeur de 1 million de livres sterling.

Ce jackpot a permis à Darren et Kate d’échanger leur modeste domicile contre une maison de 460 000 £ (535.000 €) dans la banlieue aisée de Gosforth. La propriété offre plus d’espace à leur fils de sept ans et à leur fille, quatre ans, qui sont gravement autistes.

« J’ai pris un congé sabbatique pour me donner le temps de réfléchir, puis j’ai abandonné le travail. J’espère que je ne serai jamais obligé de revenir à un 9 heures sur 5. »

Il a ajouté que son « plus grand souhait » était toujours de donner de la place à leurs enfants, qui avaient besoin de soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Selon lui, leur vie s’est déjà radicalement améliorée après avoir emménagé dans une propriété de cinq chambres. Mais Darren a peur de gaspiller cet argent et s’est même abstenu d’acheter une voiture de sport.