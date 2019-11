Cet Américain est prêt à dépenser 1,4 milliard € pour un pigeonnier

Un Américain passionné de pigeons est désespérément à la recherche d’une maison en Flandre capable d’accueillir un pigeonnier. Cet investisseur s’apprête à injecter 1,4 milliard € dans sa passion : les courses de pigeons.

Un Américain de 40 ans colombophile a décidé d’investir dans sa passion, et plus particulièrement en Belgique, reconnue pour la performance de ses volatiles. Celui-ci est donc à la recherche d’oiseaux, mais aussi d’une maison qui pourrait accueillir un pigeonnier. De plus, il souhaite engager quelqu’un pour prendre soin de ses animaux.

Pour réaliser son rêve, l’investisseur s’est donc naturellement tourné vers un expert flamand dans le domaine : Nikolaas Gyselbrecht. Basé à Knesselare (Flandre-Orientale), ce colombophile est responsable du site d’information et de vente aux enchères de pigeons « Pipa » (Pigeon Paradise). Très réputé parmi les amateurs de course de pigeons, c’est sur ce site que le désormais célèbre « Armando » avait été vendu pour 1,25 million €.

« Les courses de pigeons commencent à ressembler au football, où les oligarques injectent des millions dans les meilleurs clubs », affirme Nikolaas Gyselbrecht.

Celui-ci a donc été chargé par le riche Américain de lui dénicher une maison possédant un pigeonnier en Flandre. Budget à disposition ? 1,4 milliard €.

« La Belgique, c’est la Champions League de la colombophilie »

Les investisseurs étrangers sont de plus en plus nombreux à porter un intérêt aux pigeons belges, réputés dans le monde entier. Ceux-ci investissent le secteur, et ce n’est pas forcément pour plaire aux colombophiles locaux. En effet, de plus en plus d’argent se trouve en jeu et cela peut compliquer la tâche aux amateurs belges, qui ne sont plus en mesure de rivaliser.

« La Belgique est devenue la Mecque de la colombophilie » déclare le PDG de Pipa à l’antenne de la chaîne flamande Radio 2. « De plus en plus de gens viennent de l’étranger pour affronter les meilleurs ici. Venir en Belgique pour les courses de pigeons, c’est comme jouer en Champions League ».

Preuve en est, à nouveau, avec cet Américain qui s’apprête à investir 1,4 milliard € dans la colombophilie flamande.

Pourtant, ce sont surtout les investisseurs asiatiques qui sont les plus présents sur ce marché. Ainsi, Nikolaas Gyselbrecht indiquait qu’à eux seuls, les Chinois représentaient 40% de son chiffre d’affaires.